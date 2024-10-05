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الابتعاد عن أدوار متقدمة يطيح بشلباية 50 مركزا بالتصنيف العالمي

10/5/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- شكل الابتعاد عن المنافسة على ألقاب كرة المضرب، تراجعا مخيفا في تصنيف لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، ليحتل المركز 239 عالميا.
وكان شلباية في التصنيف السابق في المركز 189 عالميا، لتتسبب نتائجه في البطولات الماضية، والخروج من أدوار مبكرة في التراجع 50 مركزا دفعة واحدة، مع احتمالية تراجعه في التصنيف المقبل الذي سيصدر غدا من الرابطة.
وودع شلباية مؤخرا، منافسات بطولة تيبرون الأميركية من الدور ثمن النهائي على يد الأميركي إليوت سبيتزيري (المصنف 301 عالميا)، بالخسارة بمجموعتين لواحدة، علما أنه فاز في مواجهته الأولى بالبطولة على منافسه الليتواني إيداس بوتفيلاس (المصنف 261 عالميا)، بمجموعتين نظيفتين.
ولم يبتسم الحظ لشلباية وزميله الإكوادوري أندريس أندريه في بلوغ الدور ربع النهائي من منافسات الزوجي لحساب البطولة ذاتها، بعد الخسارة في دور الـ16 على يد الأميركيين روبيرت كاش وجيجي تراسي بمجموعتين لواحدة.
ويعد شلباية أحد أبرز الرياضيين الأردنيين الذين يمارسون الألعاب الفردية، واقتحم عالم النجومية في الكرة الصفراء بسرعة البرق، حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، ممارسة التنس بسن صغيرة، قبل أن يعيش في مايوركا الإسبانية ويتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رافايل نادال، منذ العام 2018.
ويعتبر أفضل تصنيف له خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، بوصوله للمركز 181 عالميا، فيما دخل التصنيف للمرة الأولى مطلع العام 2020.
وأصبح شلباية من أهم اللاعبين العرب في رياضة التنس، ليحظى في مناسبات عدة على بطاقات دعوة لبطولات كبرى بسبب مستواه المتصاعد من فترة لأخرى، وأبرزها بطولة الجيل القادم التي أقيمت في مدينة جدة السعودية نهاية العام الماضي، والتي تضم أبرز 8 لاعبين عالميا، إلا أن تراجع تصنيفه يساهم في ابتعاده عن المشاركة في البطولات الكبرى من الجداول الرئيسية.
وعلق أسطورة التنس نادال وقتها قبل مشاركة شلباية في "الجيل القادم"، قائلا: "إنه لاعب موهوب ويتمتع بقدرات ينفرد بها عن غيره من خلال أسلوب اللعب، حيث تدربت معه سابقا لأكثر من مرة".
ويعود آخر لقب لشلباية على صعيد منافسات الفردي، في النسخة الأولى من تشالنجر تشارلستون الأميركية، والتي أقيمت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، حيث فاز في المباراة النهائية على اللاعب الأميركي أوليفير كروفورد بمجموعتين لواحدة، ليصبح وقتها أول لاعب أردني يحقق لقبا ضمن بطولة التشالنجر للتنس.
وتوج شلباية في العام الحالي بلقب وحيد في منافسات الزوجي، والذي جاء برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، ضمن بطولة "كانبيرا تشالنجر" ذات الـ125 نقطة، بعد الفوز في النهائي على الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون بمجوعتين دون رد.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي تشالنجر تشارلستون، كولومبوس تشالنجر، لاس فيجاس تشالنجر، بطولة نادال المفتوحة، تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة وتصفيات جنيف.
وكما شارك في تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.

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