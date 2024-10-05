الابتعاد عن أدوار متقدمة يطيح بشلباية 50 مركزا بالتصنيف العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- شكل الابتعاد عن المنافسة على ألقاب كرة المضرب، تراجعا مخيفا في تصنيف لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، ليحتل المركز 239 عالميا.
وكان شلباية في التصنيف السابق في المركز 189 عالميا، لتتسبب نتائجه في البطولات الماضية، والخروج من أدوار مبكرة في التراجع 50 مركزا دفعة واحدة، مع احتمالية تراجعه في التصنيف المقبل الذي سيصدر غدا من الرابطة.
وودع شلباية مؤخرا، منافسات بطولة تيبرون الأميركية من الدور ثمن النهائي على يد الأميركي إليوت سبيتزيري (المصنف 301 عالميا)، بالخسارة بمجموعتين لواحدة، علما أنه فاز في مواجهته الأولى بالبطولة على منافسه الليتواني إيداس بوتفيلاس (المصنف 261 عالميا)، بمجموعتين نظيفتين.
ولم يبتسم الحظ لشلباية وزميله الإكوادوري أندريس أندريه في بلوغ الدور ربع النهائي من منافسات الزوجي لحساب البطولة ذاتها، بعد الخسارة في دور الـ16 على يد الأميركيين روبيرت كاش وجيجي تراسي بمجموعتين لواحدة.
ويعد شلباية أحد أبرز الرياضيين الأردنيين الذين يمارسون الألعاب الفردية، واقتحم عالم النجومية في الكرة الصفراء بسرعة البرق، حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، ممارسة التنس بسن صغيرة، قبل أن يعيش في مايوركا الإسبانية ويتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رافايل نادال، منذ العام 2018.
ويعتبر أفضل تصنيف له خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، بوصوله للمركز 181 عالميا، فيما دخل التصنيف للمرة الأولى مطلع العام 2020.
وأصبح شلباية من أهم اللاعبين العرب في رياضة التنس، ليحظى في مناسبات عدة على بطاقات دعوة لبطولات كبرى بسبب مستواه المتصاعد من فترة لأخرى، وأبرزها بطولة الجيل القادم التي أقيمت في مدينة جدة السعودية نهاية العام الماضي، والتي تضم أبرز 8 لاعبين عالميا، إلا أن تراجع تصنيفه يساهم في ابتعاده عن المشاركة في البطولات الكبرى من الجداول الرئيسية.
وعلق أسطورة التنس نادال وقتها قبل مشاركة شلباية في "الجيل القادم"، قائلا: "إنه لاعب موهوب ويتمتع بقدرات ينفرد بها عن غيره من خلال أسلوب اللعب، حيث تدربت معه سابقا لأكثر من مرة".
ويعود آخر لقب لشلباية على صعيد منافسات الفردي، في النسخة الأولى من تشالنجر تشارلستون الأميركية، والتي أقيمت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، حيث فاز في المباراة النهائية على اللاعب الأميركي أوليفير كروفورد بمجموعتين لواحدة، ليصبح وقتها أول لاعب أردني يحقق لقبا ضمن بطولة التشالنجر للتنس.
وتوج شلباية في العام الحالي بلقب وحيد في منافسات الزوجي، والذي جاء برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، ضمن بطولة "كانبيرا تشالنجر" ذات الـ125 نقطة، بعد الفوز في النهائي على الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون بمجوعتين دون رد.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي تشالنجر تشارلستون، كولومبوس تشالنجر، لاس فيجاس تشالنجر، بطولة نادال المفتوحة، تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة وتصفيات جنيف.
وكما شارك في تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.
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