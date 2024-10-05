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بلوغ المونديال.. انعكاسات إيجابية كثيرة تتعدى حدود كرة القدم

10/5/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- في غمرة تصاعد الحديث عن مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، وبدء العد التنازلي لمواجهتي النشامى أمام المنتخبين الكوري الجنوبي والعماني يومي الخميس المقبل والثلاثاء 15 الشهر الحالي في عمان، تطرق معنيون وجماهير إلى أهمية بلوغ المونديال، ومدى الانعكاسات الإيجابية الكثيرة التي سيجنيها الأردن، والتي لن تقتصر على كرة القدم فقط، بل ستتعدها إلى أبعد من ذلك.
وفي نقاشات كثيرة، أكد مدربون ولاعبون وجماهير، أن تأهل منتخب النشامى إلى المونديال "إن حصل"، فإنه سيشكل منعطفا إيجابيا مهما في كرة القدم الأردنية، تجني ثماره المنتخبات الوطنية والأندية وحتى الجماهير، بل سيتعدى ذلك إلى مكتسبات أخرى، مثل تعريف العالم بالأردن من خلال منتخبه الذي يلعب في أكبر تظاهرة كرة قدم عالمية، كما ستنعكس أيضا على اللاعب الأردني "المونديالي" الذي سيكون تحت دائرة الضوء العالمية، خاصة وأن وكلاء اللاعبين في العالم، سيرصدون المونديال، ويتابعون اللاعبين، ويسعون لتسويقهم بشكل احترافي ومهني.
ويؤكد متابعون في تصريحات لـ"الغد"، أن المشكلة المالية التي تعاني منها الكرة الأردنية بشكل عام، ربما تتضاءل بنسبة كبيرة، في ظل الدخل المالي الذي سيجنيه اتحاد الكرة من المشاركة في المونديال، ناهيك عن الإعلانات والتفاصيل التسويقية وما شابه من مكتسبات.
نجم الكرة الأردنية السابق بدران الشقران، تمنى أن ينجح هذا الجيل في تحقيق حلم الوصول للمونديال، خاصة وأن الظروف ملائمة لتحقيق ذلك، بعكس السنوات الماضية، التي شهدت جيلا مميزا من اللاعبين إلا أن الظروف لم تسعفهم في التأهل لكأس العالم.
وأضاف: "التأهل للمونديال سيشكل منعطفا مهما في مسيرة الكرة الأردنية فنيا وماليا ومعنويا، بل ستتعدى هذه الانعكاسات الإيجابية حدود كرة القدم، وسيكون الأردن هو المستفيد أيضا بقطاعاته المختلفة".
وقال الشقران: "يكفي أن تلعب في كأس العالم، لتجذب أنظار العالم بأسره، فظهور اسم الأردن في حدث عالمي كبير مثل المونديال، ينعكس على قطاعات أخرى غير الرياضة، ناهيك عن انعكاسات تسويق اللاعبين والمردودات المالية للمنتخب وغيرها من التفاصيل الإيجابية، وهذا يحتم على اتحاد الكرة مواصلة تقديم الدعم للمنتخب بأقصى الطاقات بحثا عن الوصول للمونديال".
ويرى قائد المنتخب الوطني السابق لكرة القدم حاتم عقل، أن حلم الوصول للمونديال راوده وزملاءه خلال الفترة الطويلة التي لعبوا فيها، ولكن ذلك لم يتحقق، رغم اقتراب المنتخب في العام 2014 من اللعب في المونديال، مجددا ثقته بالجيل الحالي وقدرته على تحقيق حلم طال انتظاره من قبل جميع الأردنيين وفي مختلف مجالاتهم وليس المجال الرياضي فقط.
ويقول عقل :أعتقد أن الفرصة سانحة في التصفيات الحالية لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم، وأمام المنتخب مباراتين مهمتين أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان في عمان، ومن المهم أن نحقق فيهما 6 نقاط، لتعزيز حظوظ التأهل".
ويشير حاتم عقل إلى أن بلوغ المونديال سينعكس إيجابا على الأردن وليس على كرة القدم فقط، فالاتحاد سيستفيد ماديا، وينعكس ذلك على الأندية، وربما المنشآت الرياضية المتهالكة حاليا، كما سيستفيد اللاعب الأردني الذي سيلعب تحت أنظار جميع مدربي العالم، كما أن العالم كله سيتحدث عن الأردن ومنتخبه، وسيبدأ بالبحث عن هذا البلد وميزاته، ما قد ينعكس إيجابا على القطاع السياحي.
أما المدرب الأردني ماهر إسماعيل الذي يعمل منذ سنوات في قطر، فقط اعتبر أن نجاح المنتخب في بلوغ المونديال، سيكون له انعكاسات إيجابية على العديد من القطاعات وليس كرة القدم فقط، هو ما يجب أن يدركه نجوم المنتخب وهم يحاربون الآن على جبهة تصفيات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم.
وقال: "الكرة الأردنية بجميع أركانها المستفيدة الأولى في حال بلوغ المونديال، خاصة في الجوانب المادية، كما سيستفيد نجوم المنتخب الذين سيلعبون في أكبر تظاهرة كروية عالمية، ما يجعلهم تحت أنظار الأندية، وبالتالي احتمالية فوز معظمهم بعقود احترافيه مغرية وغير مسبوقة".
ولفت إسماعيل إلى أنه وبمجرد إعلان تأهل منتخب النشامى للمونديال، فإن التوقعات ترجح أن تهرول الشركات لدعم المنتخب ووضع اسم شركاتهم على مقتنيات المنتخب.. وهل من قوة إعلانية أكبر من ظهور اسم الشركة أو علامتها التجارية على قميص أو أدوات لاعبين يظهرون في المونديال؟.

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