وفيات وعشرات الإصابات في هونغ كونغ ببكتيريا مميتة للأسماك النيئة

MENAFN - Alghad Newspaper)وأفاد مركز حماية الصحة التابع لوزارة الصحة في هونغ كونغ بإصابة نحو 91 شخصا بالمرض، خرج 40 منهم من المستشفى، بينما لا يزال 43 مريضا في المشفى حالتهم مستقرة، و4 في حالتهم حرجة، وتوفي 4 آخرون.



وبحسب المركز فقد أظهرت نتائج التحقيق الوبائي أن 75 مريضا تعرضوا لأسماك المياه العذبة النيئة قبل ظهور الأعراض، مع الإشارة إلى أن جميع المصابين كانوا يقيمون في مناطق مختلفة من المنطقة الإدارية الخاصة وقد تم شراء أسماك المياه العذبة المعنية من 47 سوقا مختلفا في 18 منطقة، والإصابة مرتبطة بسلالة ST283.



وفي الختام دعت السلطات المحلية السكان إلى ارتداء القفازات عند التعامل مع أسماك المياه العذبة النيئة، والامتناع عن تناول الأسماك التي لم تطهى جيدا، والتوجه فورا للحصول على الرعاية الطبية في حالة التهاب الجروح أو الإصابة بالحمى.RT