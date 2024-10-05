موفي جن .. ثورة الذكاء الاصطناعي في تحرير الفيديو من ميتا



يستطيع "ميتا" الجديد، المسمى "موفي جن" (Movie Gen) ، إنشاء فيديو جديد يصل طوله إلى 16 ثانية بناء على نص مكتوب. يمكنه أيضاً استخدام صيغ التعليمات في إنشاء مقاطع صوتية أو تعديل فيديو موجود، أو حتى استخدام صورة لإنشاء فيديو حسب الطلب يظهر فيه شخص حقيقي.

خطط دمج أداة "موفي جن"

باتت أداة "موفي جن" متاحة حالياً لبعض الموظفين الداخليين وعدد محدود من الشركاء الخارجيين، بما فيهم صناع الأفلام، رغم أن شركة التواصل الاجتماعي -التي تملك أيضاً "إنستغرام" و"واتساب" و"ماسنجر"- تعتزم دمج المنتج في تطبيقاتها الحالية خلال السنة المقبلة.

واستخدمت هذه التكنولوجيا في السابق لإنشاء مقاطع فيديو خادعة ومضللة تُعرف بـ"التزييف العميق" لشخصيات مشهورة، بما فيها الرئيس الأميركي جو بايدن والمغنية تايلور سويفت، لكن المسؤولين في "ميتا" أشاروا إلى أنهم يعملون على طرق لوضع "علامات مائية" على هذا المحتوى المصنوع حتى يتمكن الأشخاص من معرفة أنها مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.



أولوية تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي

جعلت "ميتا" التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للشركة بأكملها، وتحدث الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ مراراً عن الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً لنمو المستخدمين والإيرادات.



على المدى القصير، أرجع زوكربيرغ الفضل إلى الذكاء الاصطناعي في تحسين خوارزميات المحتوى الخاصة بالشركة من خلال عرض منشورات وإعلانات أكثر صلة للمستخدمين. في نهاية المطاف، أعرب زوكربيرغ عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيسهم بدور أكبر في تشغيل تطبيقات "ميتا" وأجهزة المستقبل القابلة للارتداء التي تعمل الشركة على إنتاجها، مثل النظارات الذكية.



أشار زوكربيرغ الشهر الماضي إلى أن "ميتا أيه آي" -روبوت الدردشة الخاص بالشركة- يحظى بـ500 مليون مستخدم شهرياً، كما أنه متاح بوصفه مساعداً صوتياً في زوج من النظارات الذكية التي طورتها "ميتا" وتحمل علامة "راي-بان" (Ray-Ban) التجارية. ما زالت النظارات الأكثر تطوراً في مجال تكنولوجيا الواقع المعزز -تسمى أوريون (Orion)- في مرحلة النموذج الأولي وتحتوي على عدة ميزات تعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، نقلا عن بلومبرغ.

