موفي جن .. ثورة الذكاء الاصطناعي في تحرير الفيديو من ميتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طرحت شركة "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، أداة ذكاء اصطناعي جديدة يمكنها إنشاء أو تحرير مقاطع فيديو بناء على صياغة تعليمات نصية
بسيطة، ما يزيد من حدة المنافسة مع غريمين مثل شركتي "أوبن إيه آي" و"غوغل" في السباق نحو تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً على مستوى العالم.
يستطيع منتج "ميتا" الجديد، المسمى "موفي جن" (Movie Gen) ، إنشاء فيديو
جديد يصل طوله إلى 16 ثانية بناء على نص مكتوب. يمكنه أيضاً استخدام صيغ
التعليمات في إنشاء مقاطع صوتية أو تعديل فيديو موجود، أو حتى استخدام صورة
لإنشاء فيديو حسب الطلب يظهر فيه شخص حقيقي.
خطط دمج أداة "موفي جن"
باتت أداة "موفي جن" متاحة حالياً لبعض الموظفين الداخليين وعدد محدود
من الشركاء الخارجيين، بما فيهم صناع الأفلام، رغم أن شركة التواصل
الاجتماعي -التي تملك أيضاً "إنستغرام" و"واتساب" و"ماسنجر"- تعتزم دمج المنتج في تطبيقاتها الحالية خلال السنة المقبلة.
واستخدمت هذه التكنولوجيا في السابق لإنشاء مقاطع فيديو خادعة ومضللة تُعرف بـ"التزييف العميق"
لشخصيات مشهورة، بما فيها الرئيس الأميركي جو بايدن والمغنية تايلور
سويفت، لكن المسؤولين في "ميتا" أشاروا إلى أنهم يعملون على طرق لوضع
"علامات مائية" على هذا المحتوى المصنوع حتى يتمكن الأشخاص من معرفة أنها
مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
أولوية تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي
جعلت "ميتا" التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للشركة بأكملها، وتحدث الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ مراراً عن الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً لنمو المستخدمين والإيرادات.
على المدى القصير، أرجع زوكربيرغ الفضل إلى الذكاء الاصطناعي في تحسين
خوارزميات المحتوى الخاصة بالشركة من خلال عرض منشورات وإعلانات أكثر صلة
للمستخدمين. في نهاية المطاف، أعرب زوكربيرغ عن اعتقاده بأن الذكاء
الاصطناعي سيسهم بدور أكبر في تشغيل تطبيقات "ميتا" وأجهزة المستقبل
القابلة للارتداء التي تعمل الشركة على إنتاجها، مثل النظارات الذكية.
أشار زوكربيرغ الشهر الماضي إلى أن "ميتا أيه آي" -روبوت الدردشة الخاص
بالشركة- يحظى بـ500 مليون مستخدم شهرياً، كما أنه متاح بوصفه مساعداً
صوتياً في زوج من النظارات الذكية التي طورتها "ميتا" وتحمل علامة "راي-بان" (Ray-Ban) التجارية. ما زالت النظارات الأكثر تطوراً في مجال تكنولوجيا
الواقع المعزز -تسمى أوريون (Orion)- في مرحلة النموذج الأولي وتحتوي على
عدة ميزات تعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، نقلا عن بلومبرغ.
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