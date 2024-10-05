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سائحة روسية تصوّر اللحظات الأخيرة قبل سقوطها حتى الموت (فيديو)

10/5/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كثيرةٌ هي الوقائع التي يمكن وضعها في خانة "من السيلفي ما قتل"، وأحدثها سقوط سائحة روسية نحو موتها، أثناء تجوّلها وهي تغنّي وترقص أمام عدسة هاتفها الجوال.

وفي التفاصيل، التقطت أرينا غلازونوفا اللحظات الأخيرة من حياتها، قبل أن تلقى حتفها عقب تعثرها بجدار بارتفاع الركبة وسقوطها في أحد مداخل مترو الأنفاق في مدينة تبليسي في جورجيا.


يرصد الفيديو بعد سقوط الشابة البالغة من العمر 24 عاماً، بضع ثوانٍ من اللقطات المهتزة قبل توقف التصوير، قبل نقلها إلى المستشفى، حيث تمّ إعلان وفاتها بسبب كسر في الرقبة وإصابات في الرأس.


وأثار الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً بين المستخدمين الذي أشاروا إلى افتقار الموقع إلى معايير السلامة، والذي تمّ بناؤه خلال الحقبة السوفيتية.


وأكّد رئيس بلدية مدينة تبليسي كاخا كالادزي، أن الأنفاق في المدينة تلبّي معايير السلامة الحديثة، ولكن حان الوقت لإعادة تقييمها بشكل جدّي!

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