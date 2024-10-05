سائحة روسية تصوّر اللحظات الأخيرة قبل سقوطها حتى الموت (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كثيرةٌ هي الوقائع التي يمكن وضعها في خانة "من السيلفي ما قتل"، وأحدثها سقوط سائحة روسية نحو موتها، أثناء تجوّلها وهي تغنّي وترقص أمام عدسة هاتفها الجوال.
وفي التفاصيل، التقطت أرينا غلازونوفا اللحظات الأخيرة من حياتها، قبل أن تلقى حتفها عقب تعثرها بجدار بارتفاع الركبة وسقوطها في أحد مداخل مترو الأنفاق في مدينة تبليسي في جورجيا.
يرصد الفيديو بعد سقوط الشابة البالغة من العمر 24 عاماً، بضع ثوانٍ من اللقطات المهتزة قبل توقف التصوير، قبل نقلها إلى المستشفى، حيث تمّ إعلان وفاتها بسبب كسر في الرقبة وإصابات في الرأس.
وأثار الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً بين المستخدمين الذي أشاروا إلى افتقار الموقع إلى معايير السلامة، والذي تمّ بناؤه خلال الحقبة السوفيتية.
وأكّد رئيس بلدية مدينة تبليسي كاخا كالادزي، أن الأنفاق في المدينة تلبّي معايير السلامة الحديثة، ولكن حان الوقت لإعادة تقييمها بشكل جدّي!
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