لماذا ندفع من نحب بعيدا عنا؟

MENAFN - Alghad Newspaper)ازدياد البعد العاطفي والجسدي.قلة التواصل.قلة الاهتمام باحتياجاتك.استخدام كلمات غير لطيفة أو فظة على غير العادة.



تشعرك هذه المسافة بالألم والتشوش. فقد ظننت أن علاقتكما على ما يرام حتى بدأ الشريك بفرض الحدود بغية دفعك بعيدًا عنه. أو قد تدفع أنت الآخر بعيدًا عنك. قد تتدمر العلاقة عندما تصبح جدية أو تنسحب من الموقف عندما يحاول أحد الأصدقاء أو المقربين معرفة شيء لا تفضل الإفصاح عنه.



لمَ يحدث ذلك؟

عمومًا، لا يتجنب الناس الألفة أو التقرب من أحد لأنهم يكرهون الآخرين أو لأنهم يفضلون العزلة التامة.



إذن، لمَ يحدث ذلك؟ وهل تحدِث هذه الأسباب فرقًا؟

الجواب نعم غالبًا. قد تلاحظ أن التغيير صعب عندما لا تعلم لمَ تدفع الناس بعيدًا عنك. تحديد الأسباب المحتملة لحدوث ذلك خطوة أولى مهمة في سبيل استرجاع الألفة في علاقاتك.



يدفع الناس غالبًا من يحبون بعيدًا عنهم للأسباب التالية:

الخوف من الألفة

يُعد دفع من نحب بعيدًا عنا أحد طرق تجنب الألفة أو التقرب من أحد. في الواقع، يكون هذا التجنب بمثابة آلية دفاعية للأفراد الذين يخافون التعرض للأذى في العلاقات.



قد تعتقد أنك قد تجاوزت علاقة سابقة انتهت بسوء، لكنك قد لا تدرك وجود بعض القلق حول احتمالية التعرض للرفض أو الأذى مرةً أخرى.



تسيطر عليك غريزة حماية نفسك عندما تبدأ علاقتك بالشريك الجديد بالتطور. فأنت لا تريد خوض هذه التجربة المؤذية مجددًا.



تحدث أمور مثل بدء الجدل أو تجنب الحميمية أحيانًا لا شعوريًا، ولكن عادةً ما تتشابه النتائج.



تُشعرك فكرة الحميمية في العلاقات بالضيق، لذلك تفعل ما بوسعك لتجنب الحميمية، وتتخذها وسيلةً لحماية نفسك ومشاعرك.



مشكلات التعلق

يؤدي أسلوبنا بالتعلق بالبشر دورًا في تجنبنا الحميمية.



إن لم يلبِّ أحد الوالدين احتياجاتك إلى المودة والدعم العاطفي كما يجب في أثناء فترة الطفولة، فقد تكبر وأنت تمارس أسلوب تعلق تجنبي أو غير منتظم.



عند البلوغ، سترغب بتوطيد العلاقات مع الأصدقاء والشريك العاطفي، لكنك ستخاف الخذلان في الوقت ذاته كما حدث مع أحد ذويك في فترة الطفولة. قد تميل لتفضيل العلاقات التي تتسم بالبعد العاطفي أو العلاقات العابرة التي تستطيع الانسحاب منها عندما تشعر بالضيق.



من المهم أيضًا ملاحظة أن التعلق الشديد بشخصٍ ما قد ينفر الشريك ويدفعه بعيدًا عنّا، خاصةً عندما تتأرجح التصرفات في العلاقة بين الحاجة الشديدة إلى الحميمية والرفض التام لها.



قلة الثقة بالنفس

قد يدفع الأفراد الذين يفتقرون إلى الثقة أو تقدير النفس من يحبونهم بعيدًا عنهم أيضًا.



قد تهتم بشخصٍ ما للغاية، لكنك تعتقد أنك لا تمتلك المهارات الكافية للحفاظ على علاقة أو صداقة طويلة الأمد.



قد تعتقد:

أنك سترتكب خطأً أو تخذل من تحب.

أنهم لا يحبونك.

أنهم سيفضلون أحدًا عليك ويهجرونك في النهاية.

أنك ستحدّ من إمكانياتهم لأنك لست ملائمًا لهم.

أنك لا تستحق علاقة طبيعية مع شريك محب.



إن كنت تعاني القلق أو الاكتئاب أو أي حالة نفسية أو جسدية أخرى، قد تقلق حيال قدرتك على دعم الشريك ومجاراة سير العلاقة، مع أن هذا الاعتقاد خاطئ.



صعوبة الثقة بالآخرين

تُعد مشكلات الثقة أمرًا شائعًا بين من عانوا ألم الخيانة سابقًا. من المنطقي أن تعاني في تجاوز الخيانة إن تعرضت للكذب أو للخيانة في علاقتك السابقة.



من الصعب بناء الثقة من جديد وقد تستمر آثار الخيانة فترةً طويلة وتلاحقك من علاقة إلى أخرى. فما الهدف من تحقيق الحميمية في العلاقة إن كان الشريك سيخونك مرةً أخرى؟



لا تُكتسب الثقة ببساطة، ومن الطبيعي أن تحتاج إلى وقت قبل أن تستطيع الوثوق بأحد مجددًا. مع ذلك، قد يسبب الشك المستمر بمصداقية الشريك دون سبب وجيه بعض المشكلات في نهاية المطاف.



قد تستجوب الشريك عن أشياء معينة أو تتفقدها باستمرار، أو قد لا تستطيع فتح قلبك للشريك. لن تساعدك أي من هذه الأمور على بناء علاقة مستقرة.

قد تعاني أيضًا صعوبةً في الوثوق بنفسك. يرتبط هذا عادةً مع مشكلات قلة الثقة بالنفس.



إن ارتكبت بعض الأخطاء في الماضي، قد تخاف الإخفاق مجددًا والتسبب بأذى الشريك الحالي. قد تدفع من تحب بعيدًا عنك بغية حماية نفسك والشريك بسبب شعورك بالذنب وقلة الثقة بالنفس.



كيف تبدأ الوثوق بالناس؟

يُعد الاعتراف بالمشكلة خطوةً أولى في سبيل التغيير.



يتطلب الوثوق بالناس وقتًا وممارسة، لكن قد تساعدك الأساليب التالية على ذلك:

خذ وقتك

إن أجبرت نفسك على الخوض بعلاقة قبل أن تكون مستعدًا، ستجد نفسك تكافح لتستعيد استقرارك عندما تعاني الخوف والشك. قد تشعر بالأمان إن دفعت من تحب بعيدًا عنك، لكنك لن تساعد نفسك على اكتساب الثقة بالبشر.



عوضًا عن ذلك، جرب التروي:

اعمل على توطيد العلاقة بينك وبين الشريك ببطء، لكن باستقرار.



استمتع بالوقت الذي تقضيه مع الشريك، بدلًا من الهوس بالتفكير بأهداف المستقبل أو مخاوفه.



لاحظ الأشياء التي تعجبك بالشريك لتذكر نفسك بأسباب تقديرك للعلاقة.



ابحث عن أساليب معينة لتساعدك على تعزيز ثقة الشريك واعتماده عليك.



ناقش الأمر بصراحة

تتطلب العلاقات السليمة قدرًا جيدًا من الصراحة والتواصل. فضلًا عن مشاركة الأحداث اليومية والمشاعر عن العلاقة إجمالا، سترغب بمشاركة ما يدور في خاطرك حول أي مشكلات قد تطرأ على العلاقة.



قد تكون مصارحة الشريك بشأن تجنب الحميمية أمرًا مخيفًا في بادئ الأمر، لكنه قد يحدث فرقًا كبيرًا في سير العلاقة.



عليك التفكير بمصارحة الشريك ببعض التفاصيل حول علاقاتك وتجاربك السابقة، فقد يساعد شرحك للأمور الشريك على فهم ترددك حول الحميمية.



اسعَ إلى تحقيق التوازن

إن كنت تحاول التغلب على دافع تجنب الحميمية أو الألفة، قد ينتهي بك المطاف بالتعلق المفرط بالشريك أو مشاركة الكثير من التفاصيل عن نفسك قبل الأوان بدلاً من احترام حدود الشريك الشخصية.



قد يزيد السعي لتحقيق التوازن من فرصك في النجاح في علاقتك. نقصد بالتوازن ما يلي:



مشاركة التفاصيل أو التجارب من العلاقات السابقة عفويًا عوضًا عن مشاركة قصة حياتك بأكملها على الفور.



الاهتمام بحياة الشريك الخاصة دون التطفل أو المطالبة بمعرفة كل التفاصيل.



مشاركة مشاعرك مع الشريك مع الحرص على الاهتمام بمشاعره أيضًا.



قد يعني التوازن أيضًا اعتياد حدوث النزاعات العادية.

إن كنت تخاف التعرض للرفض، قد تشعر بالقلق الشديد عند ملاحظة أي إشارة تدل على عدم رضا الشريك في العلاقة. لكن الخلافات تحدث بين حين وآخر حتى في العلاقات الوطيدة.



كما تعلم من تجاربك السابقة، قد نشعر بالإحباط بسبب أحدهم، لكن هذا لا يعني أننا لم نعد نريد وجوده في حياتنا.



لن يساعدك دفع الشريك بعيدًا عنك بغية تجنب الخلاف على تعزيز علاقتك، بل عليك تعلم التعامل مع الخلاف لتقوية العلاقة.



تسامح مع ذاتك

قد يبدو التغلب على العادات السلوكية القديمة أمرًا صعبًا، لكن تذكر أن تتسامح مع نفسك. قد لا يبدو الأمر مهمًا، لكن مجرد ملاحظتك للمشكلة دليل على أنك تمتلك الوعي الكافي لتحدث تغييرًا حقيقيًا.



قد تؤثر الأسباب وراء دفعك لمن تحب بعيدًا في تقدمك في أثناء التغيير. مع ذلك، ما دمت مستعدًا لبذل الجهد في سبيل التغيير ستؤتي الجهود ثمارها.



استشر معالجًا نفسيًا

هل تعاني صعوبةً في تحديد الأسباب وراء تجنبك الحميمية؟ ترغب بالتقرب من أحدهم لكنك لست متيقنًا من كيفية كسر هذه العادة؟



قد تعود استشارة مختص نفسي عليك بالكثير من الفوائد.



بالطبع، قد تلحظ بعض التقدم في التعامل مع هذه المشكلات بنفسك. لكن، قد تجد التعامل مع العوامل الكامنة مثل القلق في العلاقات ومشكلات التعلق أو أعراض الصحة النفسية أمرًا معقدًا.



إن دفعك الشريك بعيدًا عنه:

حاول فتح مجال النقاش الصريح عندما تلحظ أن الشريك أو الصديق يحاول خلق المسافة بينكما. مثلًا، قد لا يدرك مدى تأثير تصرفاته فيك بالضبط.



ربما يعاني الشريك شيئًا غير متعلق بعلاقتكما. تذكر أن الناس تتعامل مع الصعوبات بطرق مختلفة. قد يتصرفون بطريقة تبدو طبيعية لهم، لكنها لا تبدو منطقية لك.



عندما تعبر عما يدور في بالك، أعط الشريك أو الصديق الفرصة للشرح وأنصت إليه.



كن صبورًا

قد يدفعك خوفك من خسارة العلاقة لخلق مسافة بدورك. مع ذلك، ستجبر الشريك أو الصديق على الابتعاد عنك نهائيًا إن تعلقت به بشدة أو ضغطت عليه.



عوضًا عن ذلك، احرص على تذكيره أنك بجانبه إن احتاج إليك، وبأنك مستعد لمنحه الوقت الذي يحتاج إليه لتجاوز المشكلة. برهن له أنك تعني ما تقول وامنحه المساحة التي يحتاج إليها. (أنا أصدق العلم)