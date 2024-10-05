أمام ماكرون.. هبة طوجي تغني لـبيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
"لبيروت من قلبي سلام لبيروت" أغنية لـ فيروز كانت خيار هبة طوجي برفقة L'orchestre de la Garde républicaine خلال استضافة فرنسا القمة الفرانكفونية الـ 19، وذلك بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات من البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF) في المدينة الدولية للغة الفرنسية بفيلار كوتريه.
وللمرة الأولى منذ 33 عاما، استضافت فرنسا يومي الجمعة والسبت 4 و5 أكتوبر القمة الفرانكفونية.
رغبة ماكرون في توجيه تحيّة إلى لبنان من خلال صوت هبة طوجي
وفي التفاصيل، تلقت هبة الدعوة للمشاركة من الملحق الثقافي التابع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التى تواصلت مع طوجي وأوصلت إليها رغبة ماكرون في توجيه تحيّة إلى لبنان من خلال صوتها عبر أغنية "لبيروت" التي قُدّمت بتوزيع جديد حمل توقيع ألكس ميساكيان والمؤلّف الموسيقي أسامة الرحباني.
وخلال حديث لـ هبة مع صحيفة لوريان لو جور الفرنسية علّقت على رغبة ماكرون قائلة: "مسؤولية كبيرة لأكون قادرة على حمل هذه الرسالة اليوم".
المناسبة التي حملت شعار "الإبداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية" هذا العام، غنت هبة الأغنية امام أكثر من 1200 ممثل عن دول وحكومات حضروا القمة الفرنكوفونية.
يُذكر أنّ لـ"بيروت" كتبها الشاعر جوزف حرب وأعدّها وأنتجها الفنان زياد الرحباني، وهي مأخوذة من الحركة الثانية من كونشيرتو للمؤلف الموسيقي الإسباني الشهير، خواكين رودريغو.
ويشمل الفضاء الفرانكفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية سنة 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية.
كما تضم المنظمة الدولية للفرانكفونية اليوم 88 عضوا يشتركون في الطموح المتمثل في الترويج للغة الفرنسية في جميع أنحاء العالم.
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