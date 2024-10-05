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أمام ماكرون.. هبة طوجي تغني لـبيروت

10/5/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) "لبيروت من قلبي سلام لبيروت" أغنية لـ فيروز كانت خيار هبة طوجي برفقة L'orchestre de la Garde républicaine خلال استضافة فرنسا القمة الفرانكفونية الـ 19، وذلك بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات من البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF) في المدينة الدولية للغة الفرنسية بفيلار كوتريه.
وللمرة الأولى منذ 33 عاما، استضافت فرنسا يومي الجمعة والسبت 4 و5 أكتوبر القمة الفرانكفونية.


رغبة ماكرون في توجيه تحيّة إلى لبنان من خلال صوت هبة طوجي
وفي التفاصيل، تلقت هبة الدعوة للمشاركة من الملحق الثقافي التابع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التى تواصلت مع طوجي وأوصلت إليها رغبة ماكرون في توجيه تحيّة إلى لبنان من خلال صوتها عبر أغنية "لبيروت" التي قُدّمت بتوزيع جديد حمل توقيع ألكس ميساكيان والمؤلّف الموسيقي أسامة الرحباني.

وخلال حديث لـ هبة مع صحيفة لوريان لو جور الفرنسية علّقت على رغبة ماكرون قائلة: "مسؤولية كبيرة لأكون قادرة على حمل هذه الرسالة اليوم".

المناسبة التي حملت شعار "الإبداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية" هذا العام، غنت هبة الأغنية امام أكثر من 1200 ممثل عن دول وحكومات حضروا القمة الفرنكوفونية.

يُذكر أنّ لـ"بيروت" كتبها الشاعر جوزف حرب وأعدّها وأنتجها الفنان زياد الرحباني، وهي مأخوذة من الحركة الثانية من كونشيرتو للمؤلف الموسيقي الإسباني الشهير، خواكين رودريغو.


ويشمل الفضاء الفرانكفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية سنة 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية.


كما تضم المنظمة الدولية للفرانكفونية اليوم 88 عضوا يشتركون في الطموح المتمثل في الترويج للغة الفرنسية في جميع أنحاء العالم.

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