أكاديميون يحتفون بالمسيرة الإبداعية للروائية سميحة خريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- برعاية وزير
الثقافة الأسبق د. صلاح جرار، أقام "منتدى المستقبل الثقافي"، حفل تكريم للروائية والقاصة والإعلامية سميحة خريس، وذلك في مقر المكتبة الوطنية.
لم تغب غزة ولبنان عن حفل التكريم الذي أقيم أول من أمس للروائية خريس، حيث وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء في فلسطين ولبنان.
شارك في الحفل الذي أدارته ريم الكيالي، كل من: الدكتورة هند أبو الشعر، الدكتور الشاعر والناقد راشد عيسى، وبثينة الزير.
تحدثت أبو الشعر عن علاقتها مع خريس وكيف تعرفت عليها، من خلال القاص فخري قعوار، والذي قال لها: "هناك صحفية اسمها "سميحة علي"، وصدرت لها مجموعة قصصية بعنوان "مع الأرض"، ثم رواية "رحلتي"، وقالت أبو الشعر: "التقيت بخريس عندما عادت من أبوظبي، حيث كانت تعمل شدتني شخصيتها، وأذكر أنها كانت مولعة بالبحث عن شخصيات من زمن الثورة العربية الكبرى، وأخبرتني أنها تحضر لروايتها الجديدة، وصارت خريس مثل زهرة عباد الشمس، متفردة في إبداعها الروائي، وفي كل موسم تزهر رواياتها، وقد شاركتنا خريس في ندوة خصصناها للذكرى الثمانين لقيام أول دولة عربية في دمشق، الدولة العربية الفيصلية، وتحدثتْ بحنين جميل عن جدها لأمها رجل التنوير وعضو المؤتمر السوري "سعيد باشا الصليبي"، رئيس بلدية السلط.
وأضافت أبو الشعر، أن عالم خريس زاخر متجدد في كل نص روائي تقدمه، من عالم تنوير الثورة العربية الكبرى، إلى "دفاتر الطوفان" في عمان، إلى دارفور "فستق عبيد"، في عوالم أفريقيا، إلى "يحيى"، الذي يتنقل في رقعة جغرافية تتسع ما بين الكرك، وصحراء سيناء، والقاهرة، ودمشق، وإسطنبول، والأندلس، وأوروبا، والذي يطرح أسئلة الوجود والعقل، وصولا إلى "الصحن"، "على جناح الطير"، إلى "ناره وإمبراطورية الورق"، و"شجرة الفهود". وأشارت أبو الشعر إلى أن خريس في رواية "فستق عبيد"، أدانت العبودية بطريقة تجعل الرواية كما وصفها البعض "مرافعة أدبية"، تدين العبودية، وتصل إلى حد أن العبد في لحظات يشعر بالحرية أكثر مما يشعر السيد، والسيد يشعر بالعبودية أحيانا أكثر من العبيد، وكأن العبودية داخل كل شخص فينا، لأنها في النظام الاجتماعي، وخريس التي درست علم الاجتماع في القاهرة، وزارت إقليم دارفور كتطبيق على الدراسات الأكاديمية، أبدعت في نقل عالم العبودية وإدانته بأرقى الفنون، وأكثرها قدرة على الصراخ والاحتجاج باسم الإنسانية المستباحة، والظلم البشع، وهو صراخ للروح النقية، روح الروائية التي تكتب بمسؤولية إنسانية، وبقدرة إبداعية مدهشة.
وخلصت أبو الشعر إلى توجيه دعوة إلى ترجمة أعمال خريس إلى لغات عديدة مثل، الإنجليزية، الألمانية والفرنسية، لنقول للعالم: "إن بيننا في الأردن روائية مبدعة، نالت الجوائز والأوسمة، وقدمت الدراسات الأكاديمية لدراسة أعمالها".
من جانبه، قال د. راشد عيسى: "إن خريس قامة أدبية مستقلة، وهي دؤوبة نشطة مثابرة مخلصة لكينونتها الإبداعية المتعلقة بالكلمة، فقد صنعت نجاحها غير معتمدة على سند، فهي إعلامية متمكنة فيما لا يقل عن ثلاثين سنة وعن عشرات المنابر في الصحافة الثقافية العربية والمحلية، بمعنى أنها خبيرة في الإعلام كخبرة السمكة بالماء. وهذا العمل الإعلامي أفادها في اكتساب معرفة واسعة في التفريق بين وظيفة الكلمة في الإعلام وهي الإبلاغ الخبري الصادق، ووظيفة الكلمة في البلاغة الأدبية، وهي تشويش الحواس بمتعة التأويل واصطياد المعاني".
وهي قاصة كتبت القصة القصيرة على غرار مجموعاتها القصصية التي بدأت وهي في مستهل العشرينيات في مجموعتها "مع الأرض"، ثم "أوركسترا"، ثم "دمينو"، وقد بشر بموهبتها رائد من رواد الثقافة في الأردن وهو حسني فريز الذي كتب رأيا نقديا مبشرا بقدوم قاصة موهوبة متجذرة بالانتماء للأرض وطنا وإنسانا وزمانا. قاصة تحمل في قصصها رسالة جمالية ونفعية في آن معا، فجاءت قصصها نابضة بهموم المراحل التي اشتبكت بها وإيقاعات الشجن اليومي. وروائية ذات وعي فسيح المدى، استطاعت عبر روايتها "دفاتر الطوفان"، أن تنقل تفاصيل الحياة الاجتماعية في الثلث الأول من القرن الماضي، أي في أثناء مخاض الدولة الأردنية.
أما روايتها "القرمية"، فهي بحسب عيسى تصوير لحركة المجتمع الأردني عندما كانت الثورة العربية الكبرى تعيش طفولة التأسيس وحراك الحلم الوطني، وهو يتفتح بقوة في القلب العربي. فهما روايتان يمكن القول باعتمادهما السرد التاريخي الذكي المحمول على كفة المخيل الأدبي. فالمؤرخ يوثق الحقائق التاريخية، وأما الروائي، فينشل الحقائق من تأريخيها التقليدية المعرفية ويكسبها أثوابًا من المجاز الممتع الذي يؤهلها لأن تكون أدبًا وليس تاريخا محضا.
فيما اعتبر عيسى أن رواية "يحيى"، هي ذروة منجز خريس الروائي فـ"يحيى"، هو نموذج المفكر العربي المتنور في مجتمع يصادر حرية الاعتقاد والتفكير، في رحلة إجابته عن سؤال الوجود. فهي تمثل مشهد الصراع بين المثقف والسلطة الدينية التقليدية التي سعت إلى قتله، لأنه يحرج فقرها المعرفي وسيطرتها على العقول الداكنة، كما اتجهت روايتها "نحن" إلى سبر عوالم المرأة المخنوقة في قنينة العادات والتقاليد، ولكنها تناضل ضد استلابها وضد الهيمنة الذكورية المطلقة. إن المدونة السردية عند خريس تتزين برسالة جمالية فنية ونفعية. فطوعت فن السرد لصالح الحرية وطوعت نضال الحرية لصالح الجمال الإبداعي، وهو أمر صعب المنال عند الكثير من الروائيين.
وأشار عيسى إلى أن خريس سيناريست محترفة ثابرت لوضع سيناريوهات للكثير من أعمالها الروائية، فحولتها من المقروءة إلى المسموعة عبر إذاعة المملكة في صورة حلقات تمثيلية. يضاف إلى ذلك، أعمالها المسرحية المتوالية التي شدت الجمهور إلى فاعلية المشهد الثقافي، فمنحت المسار الدرامي في الأردن حيوية فنية مهمة. فلديها قدرة استثنائية على الغوص في عوالم النفس ونواياها المتوارية في أثناء صراعها مع واقعها وتصوير أعماق الذات، في تعالقها ومعاناتها مع المجتمع الخارجي. فهي أديبة مثقفة مشاركة بقوة في إنارة المعتم من تفاصيل الحياة الاجتماعية. وليس كل أديب مثقفًا.
فيما أشارت الناقدة بثينة الزير إلى عناوين روايات خريس قائلة: "إنها تشكل جزءا أساسيا من عمق أعمالها الأدبية"، حيث تختارها بعناية لتعكس الرموز والدلالات المتداخلة مع مضمون الروايات. وقد استخدمت "القرمية" و"بقعة عمياء" كمثالين على ذلك، إذ تعبر هذه العناوين عن أبعاد نفسية وثقافية وفكرية تنسجم مع الأحداث والشخصيات في النصوص الروائية.
وقالت الزير: "إن كل رواية تحمل في طياتها عوالم من المشاعر والتجارب الإنسانية وإبداعا في التقنيات والخطاب السردي، وهي أعمال تؤكد قدرة الأدب على استكشاف طبيعة النفس البشرية من العمق، وإيصال رسائل إنسانية تساهم في تشكيل وعي المجتمعات وتوجيها نحو فهم أدق للعنصر البشري، وبالتالي الإسهام في رسم مستقبل أفضل لهذا العالم".
كما ناقشت الزير كيفية تناول خريس للقضية والزمان والمكان في أعمالها. مبينة أنها تركز في بعض رواياتها على صوت الشخصيات من دون الانشغال بالمكان والزمان كروايتي "الصحن"، و"الخشخاش"، بينما تتشكل روح النص في روايات أخرى، عبر استخدام الزمان والمكان لتعكس قضايا إنسانية عميقة مثل، "فستق عبيد"، "شجرة الفهود"، "دفاتر الطوفان"، مما يعكس القدرة الأدبية على تناول التحديات الاجتماعية والسياسية في مختلف البيئات.
وأشارت الزير إلى الرواية الأخيرة لخريس "كايميرا"، لافتة إلى تطورات الأحداث والمراحل التي تمر بها الشخصية الرئيسة (أوس بيرق) مبرزة الصراعات الداخلية التي يعيشها. إضافة إلى التركيز على الرمزية المرتبطة بالكايميرا، بما تعكسه من صراع واضطراب نفسيين، وقد تطرقت إلى الحديث عن تقنية السرد الذاتي التي استخدمتها الكاتبة، لتقديم عمق الشخصيات وتفاصيلها النفسية.
من جانبها شكرت خريس القائمين على هذا التكريم والمشاركين فيه على كلماتهم، من خلال قرأتهم المعمقة لأعمالها، قائلة: "من الصعب أن نأتي للاحتفال في فترة مليئة بالأوجاع وخاصة ما يحصل في غزة من حرب إبادة من قبل جيش الاحتلال، وكذلك ما يحصل في لبنان من حرب ودمار، ولكن هذا هو قدرنا دائما ان نحتفل بإنجازاتنا في وسط هذه الأوضاع السيئة وهذا ليس وليد اليوم. ولكن هذا سبب وجود هذا الخطر"، لافتة إلى أن الكتابة مسؤولية نشعر بقيمتها حين يحصل مثل هذا التكريم.
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