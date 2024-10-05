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أكاديميون يحتفون بالمسيرة الإبداعية للروائية سميحة خريس

10/5/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- برعاية وزير الثقافة الأسبق د. صلاح جرار، أقام "منتدى المستقبل الثقافي"، حفل تكريم للروائية والقاصة والإعلامية سميحة خريس، وذلك في مقر المكتبة الوطنية.
لم تغب غزة ولبنان عن حفل التكريم الذي أقيم أول من أمس للروائية خريس، حيث وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء في فلسطين ولبنان.
شارك في الحفل الذي أدارته ريم الكيالي، كل من: الدكتورة هند أبو الشعر، الدكتور الشاعر والناقد راشد عيسى، وبثينة الزير.
تحدثت أبو الشعر عن علاقتها مع خريس وكيف تعرفت عليها، من خلال القاص فخري قعوار، والذي قال لها: "هناك صحفية اسمها "سميحة علي"، وصدرت لها مجموعة قصصية بعنوان "مع الأرض"، ثم رواية "رحلتي"، وقالت أبو الشعر: "التقيت بخريس عندما عادت من أبوظبي، حيث كانت تعمل شدتني شخصيتها، وأذكر أنها كانت مولعة بالبحث عن شخصيات من زمن الثورة العربية الكبرى، وأخبرتني أنها تحضر لروايتها الجديدة، وصارت خريس مثل زهرة عباد الشمس، متفردة في إبداعها الروائي، وفي كل موسم تزهر رواياتها، وقد شاركتنا خريس في ندوة خصصناها للذكرى الثمانين لقيام أول دولة عربية في دمشق، الدولة العربية الفيصلية، وتحدثتْ بحنين جميل عن جدها لأمها رجل التنوير وعضو المؤتمر السوري "سعيد باشا الصليبي"، رئيس بلدية السلط.
وأضافت أبو الشعر، أن عالم خريس زاخر متجدد في كل نص روائي تقدمه، من عالم تنوير الثورة العربية الكبرى، إلى "دفاتر الطوفان" في عمان، إلى دارفور "فستق عبيد"، في عوالم أفريقيا، إلى "يحيى"، الذي يتنقل في رقعة جغرافية تتسع ما بين الكرك، وصحراء سيناء، والقاهرة، ودمشق، وإسطنبول، والأندلس، وأوروبا، والذي يطرح أسئلة الوجود والعقل، وصولا إلى "الصحن"، "على جناح الطير"، إلى "ناره وإمبراطورية الورق"، و"شجرة الفهود". وأشارت أبو الشعر إلى أن خريس في رواية "فستق عبيد"، أدانت العبودية بطريقة تجعل الرواية كما وصفها البعض "مرافعة أدبية"، تدين العبودية، وتصل إلى حد أن العبد في لحظات يشعر بالحرية أكثر مما يشعر السيد، والسيد يشعر بالعبودية أحيانا أكثر من العبيد، وكأن العبودية داخل كل شخص فينا، لأنها في النظام الاجتماعي، وخريس التي درست علم الاجتماع في القاهرة، وزارت إقليم دارفور كتطبيق على الدراسات الأكاديمية، أبدعت في نقل عالم العبودية وإدانته بأرقى الفنون، وأكثرها قدرة على الصراخ والاحتجاج باسم الإنسانية المستباحة، والظلم البشع، وهو صراخ للروح النقية، روح الروائية التي تكتب بمسؤولية إنسانية، وبقدرة إبداعية مدهشة.
وخلصت أبو الشعر إلى توجيه دعوة إلى ترجمة أعمال خريس إلى لغات عديدة مثل، الإنجليزية، الألمانية والفرنسية، لنقول للعالم: "إن بيننا في الأردن روائية مبدعة، نالت الجوائز والأوسمة، وقدمت الدراسات الأكاديمية لدراسة أعمالها".
من جانبه، قال د. راشد عيسى: "إن خريس قامة أدبية مستقلة، وهي دؤوبة نشطة مثابرة مخلصة لكينونتها الإبداعية المتعلقة بالكلمة، فقد صنعت نجاحها غير معتمدة على سند، فهي إعلامية متمكنة فيما لا يقل عن ثلاثين سنة وعن عشرات المنابر في الصحافة الثقافية العربية والمحلية، بمعنى أنها خبيرة في الإعلام كخبرة السمكة بالماء. وهذا العمل الإعلامي أفادها في اكتساب معرفة واسعة في التفريق بين وظيفة الكلمة في الإعلام وهي الإبلاغ الخبري الصادق، ووظيفة الكلمة في البلاغة الأدبية، وهي تشويش الحواس بمتعة التأويل واصطياد المعاني".
وهي قاصة كتبت القصة القصيرة على غرار مجموعاتها القصصية التي بدأت وهي في مستهل العشرينيات في مجموعتها "مع الأرض"، ثم "أوركسترا"، ثم "دمينو"، وقد بشر بموهبتها رائد من رواد الثقافة في الأردن وهو حسني فريز الذي كتب رأيا نقديا مبشرا بقدوم قاصة موهوبة متجذرة بالانتماء للأرض وطنا وإنسانا وزمانا. قاصة تحمل في قصصها رسالة جمالية ونفعية في آن معا، فجاءت قصصها نابضة بهموم المراحل التي اشتبكت بها وإيقاعات الشجن اليومي. وروائية ذات وعي فسيح المدى، استطاعت عبر روايتها "دفاتر الطوفان"، أن تنقل تفاصيل الحياة الاجتماعية في الثلث الأول من القرن الماضي، أي في أثناء مخاض الدولة الأردنية.
أما روايتها "القرمية"، فهي بحسب عيسى تصوير لحركة المجتمع الأردني عندما كانت الثورة العربية الكبرى تعيش طفولة التأسيس وحراك الحلم الوطني، وهو يتفتح بقوة في القلب العربي. فهما روايتان يمكن القول باعتمادهما السرد التاريخي الذكي المحمول على كفة المخيل الأدبي. فالمؤرخ يوثق الحقائق التاريخية، وأما الروائي، فينشل الحقائق من تأريخيها التقليدية المعرفية ويكسبها أثوابًا من المجاز الممتع الذي يؤهلها لأن تكون أدبًا وليس تاريخا محضا.
فيما اعتبر عيسى أن رواية "يحيى"، هي ذروة منجز خريس الروائي فـ"يحيى"، هو نموذج المفكر العربي المتنور في مجتمع يصادر حرية الاعتقاد والتفكير، في رحلة إجابته عن سؤال الوجود. فهي تمثل مشهد الصراع بين المثقف والسلطة الدينية التقليدية التي سعت إلى قتله، لأنه يحرج فقرها المعرفي وسيطرتها على العقول الداكنة، كما اتجهت روايتها "نحن" إلى سبر عوالم المرأة المخنوقة في قنينة العادات والتقاليد، ولكنها تناضل ضد استلابها وضد الهيمنة الذكورية المطلقة. إن المدونة السردية عند خريس تتزين برسالة جمالية فنية ونفعية. فطوعت فن السرد لصالح الحرية وطوعت نضال الحرية لصالح الجمال الإبداعي، وهو أمر صعب المنال عند الكثير من الروائيين.
وأشار عيسى إلى أن خريس سيناريست محترفة ثابرت لوضع سيناريوهات للكثير من أعمالها الروائية، فحولتها من المقروءة إلى المسموعة عبر إذاعة المملكة في صورة حلقات تمثيلية. يضاف إلى ذلك، أعمالها المسرحية المتوالية التي شدت الجمهور إلى فاعلية المشهد الثقافي، فمنحت المسار الدرامي في الأردن حيوية فنية مهمة. فلديها قدرة استثنائية على الغوص في عوالم النفس ونواياها المتوارية في أثناء صراعها مع واقعها وتصوير أعماق الذات، في تعالقها ومعاناتها مع المجتمع الخارجي. فهي أديبة مثقفة مشاركة بقوة في إنارة المعتم من تفاصيل الحياة الاجتماعية. وليس كل أديب مثقفًا.
فيما أشارت الناقدة بثينة الزير إلى عناوين روايات خريس قائلة: "إنها تشكل جزءا أساسيا من عمق أعمالها الأدبية"، حيث تختارها بعناية لتعكس الرموز والدلالات المتداخلة مع مضمون الروايات. وقد استخدمت "القرمية" و"بقعة عمياء" كمثالين على ذلك، إذ تعبر هذه العناوين عن أبعاد نفسية وثقافية وفكرية تنسجم مع الأحداث والشخصيات في النصوص الروائية.
وقالت الزير: "إن كل رواية تحمل في طياتها عوالم من المشاعر والتجارب الإنسانية وإبداعا في التقنيات والخطاب السردي، وهي أعمال تؤكد قدرة الأدب على استكشاف طبيعة النفس البشرية من العمق، وإيصال رسائل إنسانية تساهم في تشكيل وعي المجتمعات وتوجيها نحو فهم أدق للعنصر البشري، وبالتالي الإسهام في رسم مستقبل أفضل لهذا العالم".
كما ناقشت الزير كيفية تناول خريس للقضية والزمان والمكان في أعمالها. مبينة أنها تركز في بعض رواياتها على صوت الشخصيات من دون الانشغال بالمكان والزمان كروايتي "الصحن"، و"الخشخاش"، بينما تتشكل روح النص في روايات أخرى، عبر استخدام الزمان والمكان لتعكس قضايا إنسانية عميقة مثل، "فستق عبيد"، "شجرة الفهود"، "دفاتر الطوفان"، مما يعكس القدرة الأدبية على تناول التحديات الاجتماعية والسياسية في مختلف البيئات.
وأشارت الزير إلى الرواية الأخيرة لخريس "كايميرا"، لافتة إلى تطورات الأحداث والمراحل التي تمر بها الشخصية الرئيسة (أوس بيرق) مبرزة الصراعات الداخلية التي يعيشها. إضافة إلى التركيز على الرمزية المرتبطة بالكايميرا، بما تعكسه من صراع واضطراب نفسيين، وقد تطرقت إلى الحديث عن تقنية السرد الذاتي التي استخدمتها الكاتبة، لتقديم عمق الشخصيات وتفاصيلها النفسية.
من جانبها شكرت خريس القائمين على هذا التكريم والمشاركين فيه على كلماتهم، من خلال قرأتهم المعمقة لأعمالها، قائلة: "من الصعب أن نأتي للاحتفال في فترة مليئة بالأوجاع وخاصة ما يحصل في غزة من حرب إبادة من قبل جيش الاحتلال، وكذلك ما يحصل في لبنان من حرب ودمار، ولكن هذا هو قدرنا دائما ان نحتفل بإنجازاتنا في وسط هذه الأوضاع السيئة وهذا ليس وليد اليوم. ولكن هذا سبب وجود هذا الخطر"، لافتة إلى أن الكتابة مسؤولية نشعر بقيمتها حين يحصل مثل هذا التكريم.

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