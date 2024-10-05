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ملك إسبانيا يصل للأردن

10/5/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
وصل جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا إلى عمان، اليوم السبت، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وكان في استقبال العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة.

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