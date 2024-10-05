ملك إسبانيا يصل للأردن

ملك إسبانيا يصل للأردن
التاريخ
10/5/2024 3:00:08 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
وصل جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا إلى عمان، اليوم السبت، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان في استقبال العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة.
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