دائرة الأراضي والمساحة تخفض نسبة مراجعيها إلى 71.81%

MENAFN - Khaberni) خبرني -خفضت دائرة الأراضي والمساحة نسبة عدد مراجعيها إلى 71.81% وفق إحصائية شهر أيلول، في "نقلة نوعية" لسير إجراءات المعاملات، بحسب إحصائية للدائرة نشرت السبت.





وأنجزت الدائرة، وفق الإحصائية، 10754 معاملة بيع الكترونية و53638 وثيقة تمثلت بإصدار اخراجات القيد (قوشان) ومخططات أراض.





وقالت دائرة الأراضي والمساحة في بيان لها،

إن الدائرة "تفتخر بهذا الإنجاز وهذه النسب تبين حجم الجهد المبذول، ونسعى إلى زيادة هذه النسب خلال الفترة القليلة المقبلة".





البيان أوضح أن الاستراتيجية التي تتبعها دائرة الأراضي والمساحة في خدمة المواطنين والمستثمرين منبثقة عن مستهدفات ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي والتي كان أهمها التحول الإلكتروني، إذ أطلقت 33 خدمة إلكترونية خلال الفترة القليلة الماضية شملت 3 محاور ومستهدفات مهمة لأعمال الدائرة وفقاً الخطة التنفيذية للتحول الإلكتروني التي أعدتها الدائرة:





والمحور الأول: الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والتي تمثلت بإصدار جميع الوثائق الخاصة المتعلقة بالملكيات (اخراج قيد (قوشان) _مخطط أراضي _بيان تغيير _ كشف أملاك أو شهادة عدم وجود املاك) وتقديم طلبات البيع والاعتراض على القيمة الإدارية المقدرة الكترونيا.





والمحور الثاني: الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين (أجانب أشخاص وأشخاص حكميين) وتمثلت بتقديم طلبات التملك من خلال نوافذ إلكترونية خاصة والحصول على جميع الموافقات اللازمة إلكترونيا بما فيها الموافقات الأمنية.





والمحور الثالث: الخدمات الإلكترونية المقدمة للقطاع الخاص وتمثلت بالحصول على جميع الرخص القطاعية او تجديدها او الغاؤها الكترونيا من خلال نوافذ خاصة يستطيع من خلالها أصحاب المهن (مساح، مقدر، مكتب عقاري) من الاستفادة من هذه الخدمات اينما وجد وبدون الحاجة للمراجعات المتكررة للدائرة.





وأضاف البيان أن هذه الخدمات سهلت إجراء سير المعاملات ووفرت الوقت والجهد على متلقي الخدمة ونقلت خدمات الدائرة نقلة نوعية ضخمة بحيث أصبحت تقدم خدمات إلكترونية شاملة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة استطاعت فيها تجاوز تحديات كبيرة أهمها أمن وسلامة المعلومات.





وأشار البيان إلى أن الدائرة بصدد إطلاق 16 خدمة إلكترونية ليصبح عدد الخدمات الإلكترونية 49 خدمة من أصل 94 خدمة سيشملها التحول الإلكتروني ضمن خطة الدائرة التنفيذية.





وشدد على جميع الفعاليات بالدائرة بالتجاوب العملي مع الاقتراحات والملاحظات التي ترد من قبل المواطنين والمستثمرين والشركاء الأساسيين من القطاعين العام والخاص من أجل أخذ التغذية الراجعة للخدمات الإلكترونية وتقييمها ومعرفة فرص التحسين عليها وتعزيز نقاط القوة فيها.