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الحنيفات: القطاع الزراعي ساهم في توفير 800 مليون دينار

10/5/2024 2:59:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن استمرار قيادة القطاع الزراعي للنمو في الربع الثاني من العام الحالي، جاء نتيجة لترجمة برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي أثرت من خلال تطبيقها على تداخلاتها مع القطاعات عبر مدخلات الإنتاج وتخفيض المستوردات وزيادة الصادرات.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن القطاع الزراعي ساهم في توفير نحو 800 مليون دينار من بين تخفيض المستورد من الخضار والفواكه ورفع الصادرات الزراعية، إضافة الى صادرات الثروة الحيوانية التي تجاوزت 260 بالمئة.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في تطوير مسار القطاع الزراعي وهي تنظيم وتطوير قطاع الإرشاد الزراعي وتوجيه القطاع الزراعي إلى الصناعات الغذائية ومحاصيل النقص ضمن روزنامة الاكتفاء الذاتي، والمضي في تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاعات ريادية مثل الزيتون والتمور والاستزراع السمكي، إلى جانب دعم التحالفات الزراعية ضمن إطار توفير التمويل عبر القروض منخفضة ومعدومة الفائدة، وتوجيه المنح الى مستهدفات الخطة.

وأشار إلى أن توحيد الجهود بشكل متناغم عمل على استدامة قيادة القطاع الزراعي للنمو للربعين الأول والثاني من العام.

وكان التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، قد أظهر أن قطاع الزراعة قد حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة 6.2 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، كما حققت غالبية القطاعات الاقتصادية نمواً خلال خلال نفس الفترة.- (بترا)

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