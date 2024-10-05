الحنيفات: القطاع الزراعي ساهم في توفير 800 مليون دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير
الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن استمرار قيادة القطاع الزراعي للنمو في الربع
الثاني من العام الحالي، جاء نتيجة لترجمة برنامج التحديث الاقتصادي والخطة
الوطنية للزراعة المستدامة التي أثرت من خلال تطبيقها على تداخلاتها مع القطاعات
عبر مدخلات الإنتاج وتخفيض المستوردات وزيادة الصادرات.
وأضاف في تصريح
لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن القطاع الزراعي ساهم في توفير
نحو 800 مليون دينار من بين تخفيض المستورد من الخضار والفواكه ورفع الصادرات
الزراعية، إضافة الى صادرات الثروة الحيوانية التي تجاوزت 260 بالمئة.
وأشار إلى أن
هناك عدة عوامل أسهمت في تطوير مسار القطاع الزراعي وهي تنظيم وتطوير قطاع الإرشاد
الزراعي وتوجيه القطاع الزراعي إلى الصناعات الغذائية ومحاصيل النقص ضمن روزنامة
الاكتفاء الذاتي، والمضي في تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاعات ريادية
مثل الزيتون والتمور والاستزراع السمكي، إلى جانب دعم التحالفات الزراعية ضمن إطار
توفير التمويل عبر القروض منخفضة ومعدومة الفائدة، وتوجيه المنح الى مستهدفات
الخطة.
وأشار إلى أن
توحيد الجهود بشكل متناغم عمل على استدامة قيادة القطاع الزراعي للنمو للربعين
الأول والثاني من العام.
وكان التقرير
الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، قد أظهر أن قطاع الزراعة قد حقق أعلى معدل نمو
خلال الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة 6.2 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة
مئوية من معدل النمو المتحقق، كما حققت غالبية القطاعات الاقتصادية نمواً خلال
خلال نفس الفترة.-
(بترا)
MENAFN05102024000072011014ID1108749510
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