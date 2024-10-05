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إعلان نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات في الجامعات (رابط)

10/5/2024 2:59:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 5-10-2024 نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2024-2025 ، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (424) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (330) طالباً وطالبة.

ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فقد تم ترشيح (200) طالباً وطالبة للقبول، حيث كان آخر معدل تم قبوله هو (81)% ، وللاطلاع على نتائج الترشيح باستخدام الرقم المتسلسل للطالب أو رقم جلوسه يمكن الدخول إلى الرابط التالي:


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