إعلان نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات في الجامعات (رابط)

إعلان نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات في الجامعات (رابط)
التاريخ
10/5/2024 2:59:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 5-10-2024 نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2024-2025 ، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (424) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (330) طالباً وطالبة.
ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فقد تم ترشيح (200) طالباً وطالبة للقبول، حيث كان آخر معدل تم قبوله هو (81)% ، وللاطلاع على نتائج الترشيح باستخدام الرقم المتسلسل للطالب أو رقم جلوسه يمكن الدخول إلى الرابط التالي:
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