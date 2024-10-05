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العيسوي: الملك المدافع الأول عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

10/5/2024 2:59:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى المدافع الأول عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإن مواقفه وجهوده تعبر عن صوت وضمير الأردنيين.
وأضاف العيسوي أن مواقف الأردن القومية من قضايا أمته العربية والإسلامية، مواقــف أصيـلة، لا يتنكر لها إلا جاحد وحاقد، وهي مواقف مشرّفة، ترتكز إلى الوفاء للعرب والإخلاص للعروبة.

جاء ذلك، خلال لقاء العيسوي، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، وفدا من مبادرتي إرث وحضارة وبنات البادية الشمالية.

وأكد أن الجهود الأردنية السياسية والإنسانية، متواصلة، لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في مواجهة ما يتعرضوا له من عدوان وممارسات وانتهاكات إسرائيلية.


وقال إن الأردن، وبتوجيهات ملكية، يواصل إرسال قوافل المساعدات الإغاثية، والمستشفيات الميدانية، وتنفيذ عمليات إنزال جوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، والتي شارك جلالة الملك فيها، رغم المخاطر التي تحيط بمثل هذه العمليات.

وأوضح أن مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، تهدف إلى مساعدة أكثر من (14) ألف مصاب، من بينهم أطفال، تعرضوا لبتر في الأطراف من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم.


ولفت إلى توجيهات جلالة الملك، بتجهيز وإرسال مستشفى ميداني أردني "التوليد والخداج " إلى منطقة خان يونس في قطاع غزة.

وبخصوص ما يتعرض له لبنان الشقيق، أشار العيسوي إلى أن جلالة الملك شدد على وقوف الأردن مع لبنان وسيادته، ووجه جلالته بتقديم جميع المساعدات الممكنة له.

وأكد العيسوي، خلال حديثه، أهمية الخطاب التاريخي، الذي ألقاه وجلالة الملك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يجسد موقفاً صارماً، إزاء معاناة الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له الأشقاء في غزة والضفة الغربية من جرائم تنفذها آل الحرب الإسرائيلية.

وقال إن جلالة الملك وضع قادة العالم منظماته الدولية، أمام اختبار الضمير والإنسانية، وأمام مسؤولياتهم الأخلاقية، تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة التحرك لإنصافه وحمايته، وتلبية حقوقه الوطنية المشروعة.

وتطرق العيسوي في حديثه إلى مواقف وجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وكشف حجم المأساة التي يمرون بها.


وأكد العيسوي أن التحديات والأزمات، التي تعصف بالمنطقة، تتطلب أن "نكون متكاتفين متماسكين، محافظين على وحدتنا الوطنية، ملتفين حول قيادتنا الهاشمية، ليبقى الأردن، عصيا على كل التحديات".

من جهتهن، عبرن المتحدثات عن فخرهن وتقديرهن لجهود ومواقف جلالة الملك، على صعيد المسيرة التحديثية الوطنية، التي يقودها جلالته، على مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مواقف وجهود جلالته المستمرة في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشدن بحكمة قيادة جلالة الملك، التي جعلت من الأردن، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات، واحة أمن واستقرار، مؤكدات أنهن سيبقين على عهد الوفاء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.

وعبرن عن تقديرهن لجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم المرأة الاردنية وسعيها لتطوير مسيرتها وتمكينها في المجتمع، ليكون للمرأة الأردنية بصمة في مسيرة التطوير والتحديث.

وأكدن أهمية جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم شباب وشابات الوطن، باعتبارهم عماد المستقبل، وأحد الأدوات المهمة والرئيسية في عملية البناء والتحديث والتطوير.

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