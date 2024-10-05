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بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات رابعة إلى لبنان

10/5/2024 2:59:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم السبت، طائرة مساعدات رابعة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 باتجاه جمهورية لبنان الشقيقة وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.

وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وطبية وإغاثية.

وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتجسد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان.

MENAFN05102024000072011014ID1108749507

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