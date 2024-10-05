المسلماني يطلب الحكومة التدخل بشكل عاجل لحماية قطاع السياحة

متمنين من الحكومة الرشيدة

دراسة هذه المطالب المتمثله فيمايلي:



١- تأجيل القروض البنكية المتراكمة على الشركات .



٢- تفعيل برنامج استدامة الذي فعلته مؤسسة الضمان الاجتماعي لتحمي استمرار وجود هذا القطاع للمساهمة بدفع رواتب الموظفين وذلك لتجنب من عمليات التسريح.



٣- إعفاء كامل العاملين في القطاع من دفع الضمان الاجتماعي حتى عودة العمل إلى وضعه الطبيعي.



٤- إعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل وكافة رسوم التراخيص والغرامات للعام الحالي والقادم،

بهدف الحفاظ على القطاع و على موظفيه.

و قد وصلنا لهذه المطالب بعد التواصل مع عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع واجد نفسي مؤتمن ان أوصل هذه الرسالة للحكومه حفاظا على القطاع والعاملين به.

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