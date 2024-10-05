المسلماني يطلب الحكومة التدخل بشكل عاجل لحماية قطاع السياحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب النائب السابق امجد المسلماني الحكومة التدخل السريع لحماية القطاع السياحة من الانهيار حيث ان القطاع يعاني من ظروف صعبة بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة منذ ان بدأ القطاع ان يتعافى من جائحة كورونا حتى واجهنا ماهو أصعب وأخطر من الكورونا، وهو العدوان الغاشم على غزة ولبنان ما أدى إلى تهديد مباشر للقطاع و للعاملين فيه.
متمنين من الحكومة الرشيدة
دراسة هذه المطالب المتمثله فيمايلي:
١- تأجيل القروض البنكية المتراكمة على الشركات .
٢- تفعيل برنامج استدامة الذي فعلته مؤسسة الضمان الاجتماعي لتحمي استمرار وجود هذا القطاع للمساهمة بدفع رواتب الموظفين وذلك لتجنب من عمليات التسريح.
٣- إعفاء كامل العاملين في القطاع من دفع الضمان الاجتماعي حتى عودة العمل إلى وضعه الطبيعي.
٤- إعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل وكافة رسوم التراخيص والغرامات للعام الحالي والقادم،
بهدف الحفاظ على القطاع و على موظفيه.
و قد وصلنا لهذه المطالب بعد التواصل مع عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع واجد نفسي مؤتمن ان أوصل هذه الرسالة للحكومه حفاظا على القطاع والعاملين به.
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