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المسلماني يطلب الحكومة التدخل بشكل عاجل لحماية قطاع السياحة

10/5/2024 2:59:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب النائب السابق امجد المسلماني الحكومة التدخل السريع لحماية القطاع السياحة من الانهيار حيث ان القطاع يعاني من ظروف صعبة بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة منذ ان بدأ القطاع ان يتعافى من جائحة كورونا حتى واجهنا ماهو أصعب وأخطر من الكورونا، وهو العدوان الغاشم على غزة ولبنان ما أدى إلى تهديد مباشر للقطاع و للعاملين فيه.

متمنين من الحكومة الرشيدة
دراسة هذه المطالب المتمثله فيمايلي:

١- تأجيل القروض البنكية المتراكمة على الشركات .

٢- تفعيل برنامج استدامة الذي فعلته مؤسسة الضمان الاجتماعي لتحمي استمرار وجود هذا القطاع للمساهمة بدفع رواتب الموظفين وذلك لتجنب من عمليات التسريح.

٣- إعفاء كامل العاملين في القطاع من دفع الضمان الاجتماعي حتى عودة العمل إلى وضعه الطبيعي.

٤- إعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل وكافة رسوم التراخيص والغرامات للعام الحالي والقادم،
بهدف الحفاظ على القطاع و على موظفيه.
و قد وصلنا لهذه المطالب بعد التواصل مع عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع واجد نفسي مؤتمن ان أوصل هذه الرسالة للحكومه حفاظا على القطاع والعاملين به.

MENAFN05102024000072011014ID1108749505

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