التعليم العالي تعلن عن منح جزئية في جامعة تيشك الدولية بالعراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم جامعة تيشك الدولية/ جمهورية العراق خصما خاصا للطلبة الأردنيين بنسبة 50 بالمئة من الرسوم الجامعية طيلة فترة الدراسة في الجامعة مع توفير السكن الداخلي للطلبة (الذكور والاناث) بأسعار مخفضة.
وبينت الوزارة أن الجامعة تضم ثماني كليات هي: (طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، العلوم التطبيقية، التربية، القانون، إدارة الأعمال)، مشيرة الى أن الجامعة ستقوم بإجراء امتحان كفاءة باللغة الإنجليزية للطلبة المتقدمين بطلبات (مقابلة عبر الانترنت مع لجنة تحضيرية) لتقييم مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية.
وأشارت الى أن آلية تقديم الطلبات تتم عبر تعبئة النموذج المرفق بالإعلان على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وارفاق الوثائق المطلوبة وارساله الى البريد الالكتروني التالي: [email protected] .
ودعت الوزارة الطلبة المهتمين بالاستفادة من هذه المنح الجزئية الى الدخول للموقع الالكتروني التالي:
للاطلاع على المعلومات والوثائق المطلوبة، مشيرة الى أن على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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