التعليم العالي تعلن عن منح جزئية في جامعة تيشك الدولية بالعراق



وبينت الوزارة أن الجامعة تضم ثماني كليات هي: (طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، العلوم التطبيقية، التربية، القانون، إدارة الأعمال)، مشيرة الى أن الجامعة ستقوم بإجراء امتحان كفاءة باللغة الإنجليزية للطلبة المتقدمين بطلبات (مقابلة عبر الانترنت مع لجنة تحضيرية) لتقييم مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية.



وأشارت الى أن آلية تقديم الطلبات تتم عبر تعبئة النموذج المرفق بالإعلان على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وارفاق الوثائق المطلوبة وارساله الى البريد الالكتروني التالي: [email protected] .



ودعت الوزارة الطلبة المهتمين بالاستفادة من هذه المنح الجزئية الى الدخول للموقع الالكتروني التالي:

للاطلاع على المعلومات والوثائق المطلوبة، مشيرة الى أن على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.