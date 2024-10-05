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الدفاع المدني يخمد حريقا في احد المجمعات التجارية بشارع مكة

10/5/2024 2:59:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن دخاناً كثيفاً تصاعد مساء اليوم بسبب حريق في عدة طوابق في أحد المجمعات التجارية الكائنة في شارع مكة بالعاصمة عمان.


وأشار إلى أن كوادر الدفاع المدني هرعت الى المكان وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة على الدخان، وتم إخلاء الأشخاص المحاصرين داخل المجمع، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات ضيق تنفس بسيطة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في الموقع.

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