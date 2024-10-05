الدفاع المدني يخمد حريقا في احد المجمعات التجارية بشارع مكة



وأشار إلى أن كوادر الدفاع المدني هرعت الى المكان وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة على الدخان، وتم إخلاء الأشخاص المحاصرين داخل المجمع، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات ضيق تنفس بسيطة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في الموقع.



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