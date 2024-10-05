الدفاع المدني يخمد حريقا في احد المجمعات التجارية بشارع مكة
التاريخ
10/5/2024 2:59:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن دخاناً كثيفاً تصاعد مساء اليوم بسبب حريق في عدة طوابق في أحد المجمعات التجارية الكائنة في شارع مكة بالعاصمة عمان.
وأشار إلى أن كوادر الدفاع المدني هرعت الى المكان وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة على الدخان، وتم إخلاء الأشخاص المحاصرين داخل المجمع، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات ضيق تنفس بسيطة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في الموقع.
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