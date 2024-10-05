ملك إسبانيا يصل للأردن



وكان في استقبال العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة.

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