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المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

10/5/2024 2:59:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/٧٩، أمس الجمعة، مساعدات غذائية سيرتها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في شمال قطاع غزة، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وضمن الجهود التي يبذلها الأردن لدعم الأهل في قطاع غزة.

وقال قائد قوة المستشفى: قمنا بتجهيز طرود خير تضمنت مواد غذائية، ليتم توزيعها للأهل في شمال قطاع غزة، لمساندتهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.



من جانبهم، عبر أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وللدور الأردني المستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية.

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