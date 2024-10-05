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بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير

10/5/2024 2:59:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي عن أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 5-10-2024 وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 8-10-2024، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة على الرابط الآتي :
وعلى الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق“خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه ، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).
وترغب الوحدة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي:
أولاً: ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل : تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.
ثانياً: يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.
ثالثاً: فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي:
1. الطلبة ال (5%) الأوائل الناجحون في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للعام الدراسي 2023-2024، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية ، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.
2. الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68%) على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن (70%)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.
3. يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة).

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