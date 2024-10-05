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التعليم العالي تعلن نتائج طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات

10/5/2024 2:59:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 5-10-2024 نتائج طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي 2024-2025، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال كانت محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر).

كما أن هذه الطلبات لم تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية، وقد بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين بطلبات (677) طالباً وطالبة تمت الموافقة ل (490) طالباً وطالبة منهم على الإنتقال إلى خيارهم الأول، في حين تمت الموافقة ل (101) طالباً وطالبة منهم على الإنتقال إلى خيارهم الثاني أو الثالث.

كما بلغ عدد الطلبة الذين لم يتم الموافقة لهم على الإنتقال إلى أي من خياراتهم (86) طالباً وطالبة.


وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي:

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