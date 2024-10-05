التعليم العالي تعلن نتائج طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات

كما أن هذه الطلبات لم تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية، وقد بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين بطلبات (677) طالباً وطالبة تمت الموافقة ل (490) طالباً وطالبة منهم على الإنتقال إلى خيارهم الأول، في حين تمت الموافقة ل (101) طالباً وطالبة منهم على الإنتقال إلى خيارهم الثاني أو الثالث.

كما بلغ عدد الطلبة الذين لم يتم الموافقة لهم على الإنتقال إلى أي من خياراتهم (86) طالباً وطالبة.



وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي: