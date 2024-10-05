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إشكالية التخصصات.. هل تبادر الجامعات؟

10/5/2024 2:59:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران الحديث عن ((التخصصات المشبعة وغير المطلوبة والراكدة))، ما يزال يحتل مساحة كبيرة في أوساط التعليم العالي وهيئة الخدمة والإدارة العامة، خاصة وأن نتائج القبول في الجامعات قد تم إعلانها، والطلبة هم في الأيام الأولى للدراسة رغم الكتابة والبحث فيه كثيرا. ومن لم يحصل على مقعد في الجامعات الرسمية يبحث الآن عن مقعد في التخصص المناسب في البرنامج الموازي أو في الجامعات الخاصة. هذا مع العلم بأن مجلس التعليم العالي كان قد اتخذ قبل عامين مجموعة من القرارات من أهمها عدم استحداث أي برنامج مصنف أنه راكد أو مشبع، وكذلك العمل على تقليل أعداد الطلبة المقبولين في هذه البرامج. ومع هذا فإن الإقبال على ما يسمى تخصصات راكدة أو مشبعة ما يزال قوياً وما زالت نسبة البطالة مرتفعة لدى الخريجين الجامعيين (27 % للذكور و34 % للإناث) بمختلف التخصصات. والسؤال هنا لماذا لم ينجح توجه الإدارة في هذا الشأن؟.
لعل الإجابة تكمن في مجموعة من النقاط لا بد من قراءتها وبالتالي الدخول في الحلول الصحيحة وليس الاكتفاء بمبدأ ((فتح الباب أو إغلاقه)). أولاً: أن اختيار الطالب للتخصص لا يعتمد فقط على ما هو رائج في سوق العمل من تخصصات، وإنما يتأثر الاختيار بعوامل كثيرة منها: رغبة الطالب وشغفه بتخصص معين، وكذلك قدراته ومواهبه وأهليته في التعامل مع التخصص من جانب أكاديمي ومن جانب تطبيقي، وكذلك التأثيرات الاجتماعية التي تحملها التخصصات المختلفة، إضافة إلى الرواتب المتوقعة أو المعمول بها. ولأن النجاح في الحياة العملية يتأثر كثيرا بالقدرة على التميز والإبداع فليس من الحكمة دفع الطالب نحو تخصص لا يتوافق مع إمكاناته ولا يرى أنه يحقق رغباته وطموحاته. ثانياً: أن الجميع يدرك اليوم أن كلا من سوق الإنتاج وسوق العمل يركزان على المهارات قبل الشهادات، وهذا صحيح. ومن هنا فالحل ليس في إكراه الطالب على تخصص لا يرغبه أو ليس مؤهلاً له وإنما تحويله من مجرد ((حامل شهادة)) إلى ((صاحب مهارات)) وبالتالي تمكينه من المهارات الحديثة اللازمة. ثالثاً: ليدرس الطالب أي تخصص يريد تاريخ أو لغة أو آثار إلخ (مع التقدير لهذه التخصصات)، ولكن مسؤولية الجامعة أن تزوده بالمهارات المطلوبة في سوق العمل والإنتاج إلى جانب دراسة التاريخ والآثار واللغة وأي تخصص قد يختاره. وهذه المهارات غدت معروفة وتشمل: المهارات الريادية والمهارات اللغوية والمهارات الحياتية والمهارات الرقمية ومهارات الإبداع وحل المشكلات ومهارات تحليل البيانات وإدارة الوقت ومهارات العمل في فريق والقيادة ومهارات الذكاء الاصطناعي ومهارات التخصص ومهارات صنع الأشياء. رابعاً: يترتب على الجامعات بكلياتها وأقسامها المختلفة أن تعمل على تحديد المهارات الجديدة في كل تخصص أي ((المهارات التخصصية)) سواء في الحقوق أو المحاسبة أو الآثار أو الجغرافيا أو اللغة على سبيل المثال بالبحث والتواصل مع جامعات متميزة والإفادة من التوجهات المستقبلية والذكاء الاصطناعي والروبوتية والرقمية وكل ما هو جديد. خامساً: ان التفكير في التخصص من منظور الوظيفة الجاهزة سواء في الحكومة أو خارجها هو اقتراب غير صحيح. فأكثر من 65 % من خريجي الجامعات (باستثناء الطب والعلوم الصحية) يعملون في وظائف خارج تخصصهم، ولكن بالاستناد الى المهارات التي لديهم. وهذا يستدعي أن تهتم جميع الجامعات والتخصصات بتدريس الطلبة مادة ومهارات الريادية وإدارة الأعمال حتى يكون الخريج الجامعي قادراً على البدء بمشروع خاص مهما كان تخصص الطالب، ومهما كان ذلك المشروع. وهنا تكون الفرصة الحقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني والإضافة إليه والمساهمة في تخفيف حدة البطالة. سادساً: ان النمو المتواضع لاقتصادنا الوطني (في حدود 2.5 %) لا يسمح للاقتصاد أن يولد فرص عمل جديدة إلا في حدود ضيقة (30 % من الفرص المطلوبة سنويا). وهذا يضع على الحكومة مسؤولية كبيرة وهي العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال التوجه نحو التصنيع وتشجيع الصناعات الإحلالية وفتح مشاريع إنتاجية جديدة وخاصة في المحافظات. سابعاً: إن التركيز على اسواق العمل الخارجية كوسيلة لحل مشكلة البطالة لدى الخريجين الجامعيين وغيرهم، هي في الحقيقة خسارة لرأس المال البشري الوطني الذي يجب استثماره في بناء الاقتصاد الوطني والإضافة إليه. إن الخروج إلى أسواق العمل الخارجية هو في الحقيقة هجرة للعقول والمهارات. ورغم ما يرافقها من عائدات ((تحويلات المغتربين))، إلا أن العائدات التي تصل البلاد وتصبح جزءا من الآلة الاقتصادية هي عائدات متواضعة ولا تكاد تصل 20 % من قيمة الإنتاج الفعلي لتلك العقول والمهارات.
ومع كل الاحترام والتقدير للجهود التي تبذلها الجامعات ومجلس التعليم العالي في تطوير التعليم العالي وتحسين المواءمة مع سوق العمل إلا أن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ في الجامعات، في كل قسم وكل كلية وكل جامعة لتطوير البرامج التعليمية لتشمل، بالإضافة إلى التخصص بأساسياته المعروفة، المهارات الحديثة لتصبح جزءا لا يتجزأ من الدراسة. أي أن يدرس الطالب في خطين متوازيين: الأول التخصص الذي يريد مهما كان ذلك التخصص، والثاني المهارات الحديثة بكل تفاصيلها العملية التطبيقية على شكل دورات متواصلة ومتشابكة تبدأ بالسنة الأولى وتنتهي مع التخرج، ويعززها التشبيك مع القطاعات الإنتاجية.
فهل تأخذ الجامعات المبادرة للتغيير؟ والخروج من الحلقة المفرغة للراكد والمشبع وبطالة الخريجين؟ وهل تتحرك في مسيرة جديدة تحافظ فيها على دورها في تقدم المجتمع وتتعامل مع طلبتها وأساتذتها بكل ثقة؟ وهل تبدأ الحكومة مسيرة التصنيع؟ تلك هي المسألة.

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