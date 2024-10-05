Saturday, 05 October 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب والتوازنات في المنطقة

10/5/2024 2:59:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حسن عبد الله الدعجة
شهدت منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الأخيرة توترات مستمرة وصراعات سياسية وعسكرية بين مختلف القوى الإقليمية والدولية. واحدة من هذه القوى الرئيسية هي إيران، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال مجموعة من الأدوات السياسية والعسكرية، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة في لبنان وسورية واليمن، والعمل على تطوير برامج عسكرية متقدمة، مثل برنامجها النووي والصواريخ الباليستية. الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل تمثل أحد التطورات الكبيرة التي قد تسهم في إعادة تشكيل التوازنات الإستراتيجية في المنطقة.
إسرائيل من جهتها، تعد قوة إقليمية رئيسية، وهي تراقب عن كثب التطورات في إيران، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي. ورغم محاولات إسرائيل المستمرة للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، سواء عبر الضغط الدبلوماسي أو العمليات العسكرية المحدودة، فإن الهجمات الإيرانية المباشرة على أهداف إسرائيلية تشير إلى تصاعد جديد في مستوى الصراع بين الطرفين. هذه الهجمات تأتي في سياق الصراع الطويل بين إسرائيل وإيران، والذي يرتبط بشكل أساسي بمحاولات إيران توسيع نفوذها على حساب الدول المتحالفة مع إسرائيل أو حتى داخل الأراضي الفلسطينية.
بعد الهجمات الإيرانية، من المتوقع أن تنظر إسرائيل في عدة إستراتيجيات للرد، وقد يشمل هذا توسيع عملياتها العسكرية ضد القوات الإيرانية وحلفائها في سورية ولبنان، أو حتى اتخاذ إجراءات استباقية ضد مواقع عسكرية إيرانية داخل إيران نفسها. لكن إسرائيل تدرك جيداً أن الرد العسكري المباشر قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في المنطقة، مما قد يؤدي إلى انخراط قوى أخرى في الصراع، مثل روسيا أو الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، تتسم التوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط بأنها معقدة للغاية، حيث توجد تحالفات غير تقليدية وتقاطعات بين المصالح المختلفة للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. فإيران تتمتع بدعم روسي وصيني ضمن أطر متعددة، بما في ذلك الدعم الدبلوماسي والاقتصادي، ما يجعل من الصعب على إسرائيل اتخاذ قرارات عسكرية كبرى دون حساب هذه التبعات.
علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة، الشريك الأكبر لإسرائيل في المنطقة، تجد نفسها في موقف دقيق. من ناحية، ترغب في حماية حلفائها في إسرائيل، ومن ناحية أخرى، تسعى للحفاظ على استقرار المنطقة لتجنب الانجرار إلى صراع قد يكون مكلفاً سياسياً وعسكرياً. إدارة واشنطن تتعامل حالياً مع ملفات معقدة على المستوى العالمي، بما في ذلك التوترات مع روسيا والصين، ولا ترغب في فتح جبهة جديدة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
على الرغم من ذلك، من المحتمل أن تقدم الولايات المتحدة دعماً لوجستياً ومخابراتياً لإسرائيل في حالة تصاعد الصراع مع إيران. هذا الدعم قد يتخذ أشكالاً متعددة، مثل توفير منظومات دفاع صاروخي متقدمة أو تعزيز التواجد العسكري الأميركي في المنطقة كنوع من الردع. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع إيران ما لم تتعرض مصالحها أو قواعدها العسكرية في المنطقة للهجوم المباشر.
الهجمات الإيرانية على إسرائيل لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع للتوترات في غزة ولبنان والضربات الإسرائيلية المتكررة على سورية. فإيران تدعم فصائل مسلحة مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة. الضربات الإسرائيلية على سورية تأتي في إطار محاولاتها لإحباط نقل الأسلحة إلى حزب الله ومنع تعزيز الوجود الإيراني على حدودها. هذه الجبهات المترابطة تعني أن أي تصعيد في إحداها قد يؤدي إلى اندلاع موجة من العنف تشمل جميع هذه المناطق، ما يزيد من خطورة التصعيد الشامل.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يبدو أن التوترات بين إيران وإسرائيل ستستمر، خاصة في ظل استمرار برنامج إيران النووي ورفضها الامتثال الكامل لشروط المجتمع الدولي. هذا الوضع سيبقي المنطقة في حالة توتر دائم، حيث إن أي خطأ إستراتيجي من أي من الطرفين قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق. بالنسبة لإسرائيل، قد تسعى إلى توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف إيرانية نوعية، سواء في سورية أو داخل إيران، بهدف تقليص القدرات الإيرانية دون الدخول في حرب شاملة. كما يمكن لإسرائيل أن تزيد من تعاونها مع دول الخليج العربية التي تشاركها القلق من التوسع الإيراني، مثل السعودية والإمارات، ما قد يفتح الباب أمام تحالفات جديدة غير تقليدية في المنطقة.
على الجانب الإيراني، يُتوقع أن تستمر في تعزيز وجودها العسكري والسياسي في سورية ولبنان، خاصة عبر حليفها حزب الله. كما أن إيران قد تلجأ إلى تعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين لضمان استمرار حصولها على دعم دولي في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والغربية. وفي الوقت ذاته، قد تستخدم إيران أدواتها غير المباشرة مثل دعم المليشيات المسلحة في المنطقة لشن هجمات على مصالح إسرائيلية وأميركية دون الدخول في مواجهة مباشرة.
أخيرا: بناءً على هذه التوازنات المعقدة، يمكن القول إن المستقبل القريب في الشرق الأوسط سيظل غير مستقر. هناك احتمال كبير بأن تستمر الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، ولكن من دون أن يتطور الوضع إلى حرب شاملة، نظراً لأن كلا الطرفين يدرك أن التصعيد الكبير قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها. في النهاية، سيعتمد الكثير على قدرة الأطراف الدولية والإقليمية على إدارة هذه التوترات وضبطها قبل أن تخرج عن السيطرة.

MENAFN05102024000072011014ID1108749496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث