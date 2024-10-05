الحرب والتوازنات في المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. حسن عبد الله الدعجة
شهدت منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الأخيرة توترات مستمرة وصراعات سياسية
وعسكرية بين مختلف القوى الإقليمية والدولية. واحدة من هذه القوى الرئيسية هي إيران، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال مجموعة من الأدوات السياسية والعسكرية، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة في لبنان وسورية واليمن، والعمل على تطوير برامج عسكرية متقدمة، مثل برنامجها النووي والصواريخ الباليستية. الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل تمثل أحد التطورات الكبيرة التي قد تسهم في إعادة تشكيل التوازنات الإستراتيجية في المنطقة.
إسرائيل من جهتها، تعد قوة إقليمية رئيسية، وهي تراقب عن كثب التطورات في إيران، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي. ورغم محاولات إسرائيل المستمرة للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، سواء عبر الضغط الدبلوماسي أو العمليات العسكرية المحدودة، فإن الهجمات الإيرانية المباشرة على أهداف إسرائيلية تشير إلى تصاعد جديد في مستوى الصراع بين الطرفين. هذه الهجمات تأتي في سياق الصراع الطويل بين إسرائيل وإيران، والذي يرتبط بشكل أساسي بمحاولات إيران توسيع نفوذها على حساب الدول المتحالفة مع إسرائيل أو حتى داخل الأراضي الفلسطينية.
بعد الهجمات الإيرانية، من المتوقع أن تنظر إسرائيل في عدة إستراتيجيات للرد، وقد يشمل هذا توسيع عملياتها العسكرية ضد القوات الإيرانية وحلفائها في سورية ولبنان، أو حتى اتخاذ إجراءات استباقية ضد مواقع عسكرية إيرانية داخل إيران نفسها. لكن إسرائيل تدرك جيداً أن الرد العسكري المباشر قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في المنطقة، مما قد يؤدي إلى انخراط قوى أخرى في الصراع، مثل روسيا أو الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، تتسم التوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط بأنها معقدة للغاية، حيث توجد تحالفات غير تقليدية وتقاطعات بين المصالح المختلفة للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. فإيران تتمتع بدعم روسي وصيني ضمن أطر متعددة، بما في ذلك الدعم الدبلوماسي والاقتصادي، ما يجعل من الصعب على إسرائيل اتخاذ قرارات عسكرية كبرى دون حساب هذه التبعات.
علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة، الشريك الأكبر لإسرائيل في المنطقة، تجد نفسها في موقف دقيق. من ناحية، ترغب في حماية حلفائها في إسرائيل، ومن ناحية أخرى، تسعى للحفاظ على استقرار المنطقة لتجنب الانجرار إلى صراع قد يكون مكلفاً سياسياً وعسكرياً. إدارة واشنطن تتعامل حالياً مع ملفات معقدة على المستوى العالمي، بما في ذلك التوترات مع روسيا والصين، ولا ترغب في فتح جبهة جديدة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
على الرغم من ذلك، من المحتمل أن تقدم الولايات المتحدة دعماً لوجستياً ومخابراتياً لإسرائيل في حالة تصاعد الصراع مع إيران. هذا الدعم قد يتخذ أشكالاً متعددة، مثل توفير منظومات دفاع صاروخي متقدمة أو تعزيز التواجد العسكري الأميركي في المنطقة كنوع من الردع. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع إيران ما لم تتعرض مصالحها أو قواعدها العسكرية في المنطقة للهجوم المباشر.
الهجمات الإيرانية على إسرائيل لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع للتوترات في غزة ولبنان والضربات الإسرائيلية المتكررة على سورية. فإيران تدعم فصائل مسلحة مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة. الضربات الإسرائيلية على سورية تأتي في إطار محاولاتها لإحباط نقل الأسلحة إلى حزب الله ومنع تعزيز الوجود الإيراني على حدودها. هذه الجبهات المترابطة تعني أن أي تصعيد في إحداها قد يؤدي إلى اندلاع موجة من العنف تشمل جميع هذه المناطق، ما يزيد من خطورة التصعيد الشامل.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يبدو أن التوترات بين إيران وإسرائيل ستستمر، خاصة في ظل استمرار برنامج إيران النووي ورفضها الامتثال الكامل لشروط المجتمع الدولي. هذا الوضع سيبقي المنطقة في حالة توتر دائم، حيث إن أي خطأ إستراتيجي من أي من الطرفين قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق. بالنسبة لإسرائيل، قد تسعى إلى توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف إيرانية نوعية، سواء في سورية أو داخل إيران، بهدف تقليص القدرات الإيرانية دون الدخول في حرب شاملة. كما يمكن لإسرائيل أن تزيد من تعاونها مع دول الخليج العربية التي تشاركها القلق من التوسع الإيراني، مثل السعودية والإمارات، ما قد يفتح الباب أمام تحالفات جديدة غير تقليدية في المنطقة.
على الجانب الإيراني، يُتوقع أن تستمر في تعزيز وجودها العسكري والسياسي في سورية ولبنان، خاصة عبر حليفها حزب الله. كما أن إيران قد تلجأ إلى تعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين لضمان استمرار حصولها على دعم دولي في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والغربية. وفي الوقت ذاته، قد تستخدم إيران أدواتها غير المباشرة مثل دعم المليشيات المسلحة في المنطقة لشن هجمات على مصالح إسرائيلية وأميركية دون الدخول في مواجهة مباشرة.
أخيرا: بناءً على هذه التوازنات المعقدة، يمكن القول إن المستقبل القريب في الشرق الأوسط سيظل غير مستقر. هناك احتمال كبير بأن تستمر الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، ولكن من دون أن يتطور الوضع إلى حرب شاملة، نظراً لأن كلا الطرفين يدرك أن التصعيد الكبير قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها. في النهاية، سيعتمد الكثير على قدرة الأطراف الدولية والإقليمية على إدارة هذه التوترات وضبطها قبل أن تخرج عن السيطرة.
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