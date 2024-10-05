الصحة العالمية: لبنان يواجه أزمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، أن لبنان يواجه أزمة صحية، مشيرة إلى مقتل 73 موظفا في القطاع الصحي اللبناني جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.
وقالت المنظمة في منشور عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن "لبنان يواجه أزمة صحية، حيث هناك: 1974 قتيلا، و9384 جريحا، 346209 نازحين.
وأضافت المنظمة أن القوات الإسرائيلية شنت 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، وقتل 73 من العاملين في مجال الصحة وأصيب 67 آخرون.
وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، أعلنت يوم الجمعة، مقتل عدد من المسعفين جراء القصف الإسرائيلي على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون.
وتستهدف القوات الإسرائيلية المسعفين وطواقم الإنقاذ في لبنان بشكل متكرر ومقصود، حيث قتل الخميس جندي لبناني لدى مشاركته في عملية إنقاذ في إحدى قرى الجنوب اللبناني برفقة طاقم الصليب الأحمر.
من جهة أخرى أفادت مراسلتنا في لبنان الجمعة بأن هناك عددا من المرافق الصحية خرجت عن الخدمة في البلاد بفعل الاستهداف الإسرائيلي.
وأكدت المراسلة توقف مستشفى مرجعيون الحكومي جنوب لبنان عن العمل وإخلاء طواقمه الطبية بسبب ارتفاع المخاطر وعدم القدرة على توفير قنوات لإمداده بالأدوية والمستلزمات الطبية.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة مركز السانت تريز الطبي STMC، في الحدث المتاخمة للضاحية الجنوبية لبيروت، أن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط مركز STMC بغارات عنيفة ألحقت أضرارا جسيمة بمبنى المركز الطبي.
وأكدت إدارة المركز أن الأضرار أدت إلى وقف الخدمات الاستشفائية في المستشفى وبات يتطلب عملية تأهيل شامل لمختلف أجزائه.
وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مناطق تعد معاقل لحزب الله منذ أكثر من أسبوع وكانت قد أعلنت قبل أيام بدء عملية برية في الأراضي اللبنانية، من دون أن يعلن حتى اللحظة عن أي تقدم ميداني. RT
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