الصحة العالمية: لبنان يواجه أزمة

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت المنظمة في منشور عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن "لبنان يواجه أزمة صحية، حيث هناك: 1974 قتيلا، و9384 جريحا، 346209 نازحين.



وأضافت المنظمة أن القوات الإسرائيلية شنت 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، وقتل 73 من العاملين في مجال الصحة وأصيب 67 آخرون.







وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، أعلنت يوم الجمعة، مقتل عدد من المسعفين جراء القصف الإسرائيلي على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون.



وتستهدف القوات الإسرائيلية المسعفين وطواقم الإنقاذ في لبنان بشكل متكرر ومقصود، حيث قتل الخميس جندي لبناني لدى مشاركته في عملية إنقاذ في إحدى قرى الجنوب اللبناني برفقة طاقم الصليب الأحمر.



من جهة أخرى أفادت مراسلتنا في لبنان الجمعة بأن هناك عددا من المرافق الصحية خرجت عن الخدمة في البلاد بفعل الاستهداف الإسرائيلي.

وأكدت المراسلة توقف مستشفى مرجعيون الحكومي جنوب لبنان عن العمل وإخلاء طواقمه الطبية بسبب ارتفاع المخاطر وعدم القدرة على توفير قنوات لإمداده بالأدوية والمستلزمات الطبية.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة مركز السانت تريز الطبي STMC، في الحدث المتاخمة للضاحية الجنوبية لبيروت، أن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط مركز STMC بغارات عنيفة ألحقت أضرارا جسيمة بمبنى المركز الطبي.



وأكدت إدارة المركز أن الأضرار أدت إلى وقف الخدمات الاستشفائية في المستشفى وبات يتطلب عملية تأهيل شامل لمختلف أجزائه.



وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مناطق تعد معاقل لحزب الله منذ أكثر من أسبوع وكانت قد أعلنت قبل أيام بدء عملية برية في الأراضي اللبنانية، من دون أن يعلن حتى اللحظة عن أي تقدم ميداني. RT