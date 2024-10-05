هاريس تلتقي قيادات من الأميركيين المسلمين وذوي الأصول العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقت نائبة الرئيس الأميركي، المرشحة الديمقراطية بانتخابات
الرئاسة، كامالا هاريس، بقيادات من الأميركيين المسلمين وذوي الأصول
العربية في ميشيغان، وذلك في خضم جدل بسبب موقف الإدارة الأميركية من الحرب
في غزة والتصعيد في لبنان.
ونقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية، أن هاريس استمعت خلال الاجتماع إلى وجهات نظر هؤلاء بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك الحرب في غزة ولبنان.
وأشارت
الشبكة، نقلا عن مسؤول في حملة هاريس الرئاسية، إلى أنها أعربت عن "قلقها
إزاء حجم المعاناة في غزة، وقلقها العميق بسبب الخسائر المدنية والنزوح في
لبنان".
وناقشت نائبة الرئيس جهودها لإنهاء حرب غزة، بحيث
تكون "إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح الرهائن (لدى حماس)، وتنتهي المعاناة
في غزة، ويدرك الشعب الفلسطيني حقه في الكرامة والحرية وتقرير المصير".
يذكر
أن مستشار الأمن القومي لهاريس، فيل جوردون، كان قد التقى بقيادات من
المسلمين والعرب والفلسطينيين في الولايات المتحدة، الأربعاء.
وأكد حينها على جهود إدارة بايدن لإنهاء الحرب في غزة، عبر
وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما سيقود إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في
القطاع. كما عبّر عن قلقه بشأن المدنيين في لبنان.
وذكرت
مجلة "بوليتيكو" الأميركية، الخميس، أن حملة هاريس "تحاول من جديد جذب
الناخبين المسلمين"، من أجل التصدي لخسائر كبيرة في الناخبين ذوي التوجهات
اليسارية في الولايات المتأرجحة، الذين يشعرون بالغضب من موقفها بشأن
إسرائيل، وسط تصاعد النزاع العسكري في الشرق الأوسط.
ووفقًا
لمركز "بيو" للأبحاث، فإن عدد المسلمين الأميركيين في الولايات المتحدة
يبلغ حوالي 3.45 مليون شخص، ومن الصعب تقييم موقف هذه الجالية بدقة، لكن
عادةً ما يتمتع الديمقراطيون بميزة كبيرة بين الناخبين الأميركيين من أصول
عربية.- وكالات
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