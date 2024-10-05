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عصابة في هايتي تقتل 70 شخصاً وتجبر الآلاف على الفرار

10/5/2024 2:59:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم مسلحون من عصابة "غران غريف" بلدة بون سوندي الزراعية في هايتي يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وإجبار أكثر من 6,000 على الفرار. العصابة، بقيادة زعيمها لوكسون إيلان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، معتبرةً أنه انتقام لسكان البلدة الذين ظلوا صامتين بينما كانت الشرطة والمجموعات الأهلية تقتل أفراد العصابة.


خلال الهجوم، أشعل المسلحون النار في عشرات المنازل والمركبات، ما أدى إلى واحدة من أكثر المجازر دموية في السنوات الأخيرة في هايتي. وشددت السلطات على أن الهجوم سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في البلاد، حيث أن المنطقة تُعد أحد المراكز الرئيسية للإنتاج الزراعي.


الهجوم، الذي أثار صدمة واسعة حتى في بلد معتاد على أعمال العنف، يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في هايتي، حيث تتحكم العصابات المسلحة بمعظم العاصمة بورت أو برنس وتمد سيطرتها إلى المناطق المجاورة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعزز انعدام الأمن الغذائي، بحسب رويترز.


وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وأكدت على الحاجة الملحة لدعم أمني أكبر، بينما فشلت الجهود الدولية حتى الآن في تقديم دعم كافٍ لمواجهة هذه الأزمات المتفاقمة.


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