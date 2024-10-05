عصابة في هايتي تقتل 70 شخصاً وتجبر الآلاف على الفرار



خلال الهجوم، أشعل المسلحون النار في عشرات المنازل والمركبات، ما أدى إلى واحدة من أكثر المجازر دموية في السنوات الأخيرة في هايتي. وشددت السلطات على أن الهجوم سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في البلاد، حيث أن المنطقة تُعد أحد المراكز الرئيسية للإنتاج الزراعي.



الهجوم، الذي أثار صدمة واسعة حتى في بلد معتاد على أعمال العنف، يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في هايتي، حيث تتحكم العصابات المسلحة بمعظم العاصمة بورت أو برنس وتمد سيطرتها إلى المناطق المجاورة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعزز انعدام الأمن الغذائي، بحسب رويترز.





وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وأكدت على الحاجة الملحة لدعم أمني أكبر، بينما فشلت الجهود الدولية حتى الآن في تقديم دعم كافٍ لمواجهة هذه الأزمات المتفاقمة.





