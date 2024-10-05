عصابة في هايتي تقتل 70 شخصاً وتجبر الآلاف على الفرار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم مسلحون من عصابة "غران غريف" بلدة بون سوندي الزراعية في هايتي يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وإجبار أكثر من 6,000 على الفرار. العصابة، بقيادة زعيمها لوكسون إيلان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، معتبرةً أنه انتقام لسكان البلدة الذين ظلوا صامتين بينما كانت الشرطة والمجموعات الأهلية تقتل أفراد العصابة.
خلال الهجوم، أشعل المسلحون النار في عشرات المنازل والمركبات، ما أدى إلى واحدة من أكثر المجازر دموية في السنوات الأخيرة في هايتي. وشددت السلطات على أن الهجوم سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في البلاد، حيث أن المنطقة تُعد أحد المراكز الرئيسية للإنتاج الزراعي.
الهجوم، الذي أثار صدمة واسعة حتى في بلد معتاد على أعمال العنف، يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في هايتي، حيث تتحكم العصابات المسلحة بمعظم العاصمة بورت أو برنس وتمد سيطرتها إلى المناطق المجاورة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعزز انعدام الأمن الغذائي، بحسب رويترز.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وأكدت على الحاجة الملحة لدعم أمني أكبر، بينما فشلت الجهود الدولية حتى الآن في تقديم دعم كافٍ لمواجهة هذه الأزمات المتفاقمة.
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