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مصادر إسرائيلية: الرد سيكون قاسيا وكبيرا وفي إيران

10/5/2024 2:59:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري إن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا. وبين الجيش أنه منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت.


وقال الجيش "نتوقع تعاونا كبيرا في الهجوم من الدول الشريكة في المنطقة.
الرد على إيران سيكون قاسيا".


من جهته، نقل موقع واللا العبري عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي أثبتت فعاليتها خلال الهجوم الصاروخي الإيراني. وقال:"نستعد لشن هجوم على إيران وسيكون جديا ومهما وليس حدثا ثانويا".

ونقلت صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي قوله نستعد لهجوم كبير في إيران.


وقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني اتخذ أمس الجمعة قرارا بالرد على هجوم إيران الأخير، في حين أكد الرئيس الأميركي جو بايدن على حق إسرائيل في الرد على أي هجمات تتعرض لها، لكنه دعاها للتفكير في "بدائل أخرى".-(الجزيرة)

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