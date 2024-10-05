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مسؤولة أممية: ما يحدث في فلسطين يفوق الإبادة الجماعية

10/5/2024 2:59:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في فلسطين فرانشيسكا البانيز إن اسرائيل تسعى للقضاء على الفلسطينيين عبر التصعيد الدائم للعنف والقتل، مؤكدة أن "ما يحدث في فلسطين لا يمكن وصفه، وهو أكثر من إبادة جماعية".


وشددت البانيز في خبر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم السبت على ضرورة تحمل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقهم، محذرة من خطورة تفاقم الأوضاع في حال عدم تحمل كافة الأطراف مسؤوليتها تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.


وأكدت أهمية إجبار الدول على احترام القانون الدولي وتطبيق قراراته، ووقف الإبادة الجماعية بحق أي شعب في العالم، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي فشل في تطبيق ذلك، كما أن الدول الغربية تغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين.


ولفتت إلى أن القضية الفلسطينية عادت لتتصدر المشهد الدولي قائلة: "لقد بتنا نشهد ازديادا واضحا في الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية"، مشيرة إلى خسارة الكثير من الأحزاب الأوروبية في الانتخابات نتيجة عدم دعمها لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.


وفي سياق متصل، أشارت البانيز إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة وظروف صعبة لا يمكن وصفها، ما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي الذي يؤكد دائما على الحقوق الإنسانية لوقف انتهاك حقوق الانسان.


وشددت على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني، واستمرار نضاله في الداخل والخارج في وجه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى نيل الحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.


ودعت إلى ضرورة وقف الازدواجية في تطبيق القانون الدولي، واتخاذ مواقف جماعية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة عبر القضاء على نظام الفصل العنصري وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.


وحذرت البانيز من خطورة الأوضاع في مدينة القدس وانتهاكات حكومة الاحتلال للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل بممارسة شعائره الدينية دون قيود، ومحاربة وجوده.

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