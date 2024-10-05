وزارة الأوقاف في غزة: الاحتلال دمر 814 مسجداً و19 مقبرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وبحق المساجد ودور العبادة والمقابر .
ودعت، في بيان اليوم السبت، كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الواضحة ضد الإنسان وضد الأديان، وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي وكل من يسانده كامل المسؤولية عن استهداف النساء والأطفال والشيوخ والمساجد ودور العبادة والمقابر واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت وزارة الأوقاف دول العالم الحر أجمع والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الإسلامية بالتدخل الفوري والعاجل، واتخاذ خطوات عملية من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاسبته على ممارساته الإجرامية تجاه المدنيين العزل والمساجد ودور العبادة.
وأضافت: "لقد تعمّد الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه النازية استهداف المؤسسة الدينية ومقدراتها الوقفية بشكل ممنهج ومدروس، ظاناً أنه بذلك سينهي رسالتها السامية، إلا أننا نؤكد أن وزارة الأوقاف مستمرة بكل ما تملك من مقدرات وكوادر وموظفين في أداء الرسالة الدينية".
وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا من موظفي وزارة الأوقاف ودعاتها وأئمتها بلغ 238 شهيداً، في حين وصل عدد المعتقلين من موظفيها 19 معتقلاً، مؤكدةً أن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي دمر 814 مسجداً تدميراً كاملاً، واستهدف 19 مقبرة، وألحق خسائر فادحة بمقدرات الوزارة خلال سنة كاملة من حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأردفت قائلاً: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك جميع المحرمات الدينية والقوانين الدولية والإنسانية بالاعتداء المستمر على قطاع غزة، واستهداف البشر والشجر والحجر ضمن حرب إبادة جماعية واضحة المعالم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. وقد خلّفت الحرب أكثر من 50 ألفاً من الشهداء والمفقودين، وما يزيد على 96 ألف جريح، ودمرت المساجد والمقابر، والمقار الإدارية، والمقدرات الوقفية، إذ بلغ إجمالي تكلفة الخسائر والأضرار التي تعرضت لها وزارة الأوقاف نحو 350 مليون دولار حتى الآن".
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "دمر 814 مسجداً تدميراً كاملاً من أصل نحو 1245 مسجداً في قطاع غزة، بما نسبته 79%، وتسبب بأضرار جزئية بليغة لنحو 148 مسجداً، ودمر 3 كنائس تدميراً كلياً، ووصل إجرام الاحتلال إلى قصف عدد من المساجد والمصليات على رؤوس المصلين الآمنين، كما حدث في مصلى مدرسة التابعين في مدينة غزة".
وبحسب إحصاءات الوزارة، استهدف الاحتلال 19 مقبرة منتشرة في محافظات قطاع غزة من إجمالي عدد المقابر البالغة 60 مقبرة، إذ دمر 8 مقابر تدميراً كلياً، و11 مقبرة تدميراً جزئياً، ونبش القبور، وسرق الآلاف من جثامين الأموات والشهداء ومثّل بهم بعد قتلهم بطرائق همجية وحشية، مشيرةً إلى أن الإحصائية المتعلقة بالمقابر لم تكتمل بعد نظراً إلى صعوبة الوصول إلى عدد منها في ظل استمرار العدوان.
وطال الاستهداف أيضاً، بحسب إحصاءاتها، 11 مقراً إدارياً وتعليمياً، بما نسبته 79% من إجمالي عدد المقار الموجودة في قطاع غزة البالغة 14 مقراً، إذ دمر 9 مقار تدميراً كلياً، على رأسها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، ومديرية أوقاف خان يونس، ومركز الآثار والمخطوطات، ومدرسة الأوقاف الشرعية للبنين، وكلية الدعوة الإسلامية "فرع الشمال".
كذلك، دمرت القوات الإسرائيلية 9 مركبات تابعة للوزارة، 6 منها دمرت كلياً، و3 تضررت بأضرار بالغة. وكالات
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