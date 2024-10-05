وزارة الأوقاف في غزة: الاحتلال دمر 814 مسجداً و19 مقبرة

ودعت، في بيان اليوم السبت، كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الواضحة ضد الإنسان وضد الأديان، وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي وكل من يسانده كامل المسؤولية عن استهداف النساء والأطفال والشيوخ والمساجد ودور العبادة والمقابر واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.



وطالبت وزارة الأوقاف دول العالم الحر أجمع والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الإسلامية بالتدخل الفوري والعاجل، واتخاذ خطوات عملية من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاسبته على ممارساته الإجرامية تجاه المدنيين العزل والمساجد ودور العبادة.



وأضافت: "لقد تعمّد الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه النازية استهداف المؤسسة الدينية ومقدراتها الوقفية بشكل ممنهج ومدروس، ظاناً أنه بذلك سينهي رسالتها السامية، إلا أننا نؤكد أن وزارة الأوقاف مستمرة بكل ما تملك من مقدرات وكوادر وموظفين في أداء الرسالة الدينية".



وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا من موظفي وزارة الأوقاف ودعاتها وأئمتها بلغ 238 شهيداً، في حين وصل عدد المعتقلين من موظفيها 19 معتقلاً، مؤكدةً أن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي دمر 814 مسجداً تدميراً كاملاً، واستهدف 19 مقبرة، وألحق خسائر فادحة بمقدرات الوزارة خلال سنة كاملة من حرب الإبادة على قطاع غزة.



وأردفت قائلاً: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك جميع المحرمات الدينية والقوانين الدولية والإنسانية بالاعتداء المستمر على قطاع غزة، واستهداف البشر والشجر والحجر ضمن حرب إبادة جماعية واضحة المعالم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. وقد خلّفت الحرب أكثر من 50 ألفاً من الشهداء والمفقودين، وما يزيد على 96 ألف جريح، ودمرت المساجد والمقابر، والمقار الإدارية، والمقدرات الوقفية، إذ بلغ إجمالي تكلفة الخسائر والأضرار التي تعرضت لها وزارة الأوقاف نحو 350 مليون دولار حتى الآن".



وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "دمر 814 مسجداً تدميراً كاملاً من أصل نحو 1245 مسجداً في قطاع غزة، بما نسبته 79%، وتسبب بأضرار جزئية بليغة لنحو 148 مسجداً، ودمر 3 كنائس تدميراً كلياً، ووصل إجرام الاحتلال إلى قصف عدد من المساجد والمصليات على رؤوس المصلين الآمنين، كما حدث في مصلى مدرسة التابعين في مدينة غزة".



وبحسب إحصاءات الوزارة، استهدف الاحتلال 19 مقبرة منتشرة في محافظات قطاع غزة من إجمالي عدد المقابر البالغة 60 مقبرة، إذ دمر 8 مقابر تدميراً كلياً، و11 مقبرة تدميراً جزئياً، ونبش القبور، وسرق الآلاف من جثامين الأموات والشهداء ومثّل بهم بعد قتلهم بطرائق همجية وحشية، مشيرةً إلى أن الإحصائية المتعلقة بالمقابر لم تكتمل بعد نظراً إلى صعوبة الوصول إلى عدد منها في ظل استمرار العدوان.



وطال الاستهداف أيضاً، بحسب إحصاءاتها، 11 مقراً إدارياً وتعليمياً، بما نسبته 79% من إجمالي عدد المقار الموجودة في قطاع غزة البالغة 14 مقراً، إذ دمر 9 مقار تدميراً كلياً، على رأسها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، ومديرية أوقاف خان يونس، ومركز الآثار والمخطوطات، ومدرسة الأوقاف الشرعية للبنين، وكلية الدعوة الإسلامية "فرع الشمال".



كذلك، دمرت القوات الإسرائيلية 9 مركبات تابعة للوزارة، 6 منها دمرت كلياً، و3 تضررت بأضرار بالغة. وكالات

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