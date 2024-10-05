وزير النفط الإيراني: لا أشعر بالقلق من التهديدات الإسرائيلية

وزير النفط الإيراني: لا أشعر بالقلق من التهديدات الإسرائيلية
التاريخ
10/5/2024 2:59:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) على الإنترنت عن وزير النفط محسن باك نجاد قوله السبت إنه "لا يشعر بالقلق" إزاء الصراع المتصاعد في المنطقة، وذلك وسط تقارير عن أن إسرائيل ستشن هجوما على إيران.
وجاءت تصريحات باك نجاد خلال زيارة إلى عسلوية، عاصمة الطاقة في إيران.
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