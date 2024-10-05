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وزير النفط الإيراني: لا أشعر بالقلق من التهديدات الإسرائيلية

10/5/2024 2:59:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) على الإنترنت عن وزير النفط محسن باك نجاد قوله السبت إنه "لا يشعر بالقلق" إزاء الصراع المتصاعد في المنطقة، وذلك وسط تقارير عن أن إسرائيل ستشن هجوما على إيران.


وجاءت تصريحات باك نجاد خلال زيارة إلى عسلوية، عاصمة الطاقة في إيران.

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