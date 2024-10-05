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ضابط إسرائيلي لـذي إيكونوميست: لا نملك ما يكفي من الجنود والدبابات لقتال حزب الله

10/5/2024 2:59:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد ضابط في الاحتياط في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تم استدعاؤه من أجل القتال في الشمال ضد حزب الله، أنّ "الجيش لا يملك ما يكفي من الرجال أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان"، بحسب ما نقلته عنه مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية.
بدوره، حذّر تامير هايمان، وهو جنرال سابق في "الجيش" الإسرائيلي ورئيس "معهد دراسات الأمن القومي"، من أنّ لبنان "دوامة اجتاحت إسرائيل من قبل"، وفقاً لما أوردته المجلة.

وذكرت المجلة أنّ "البعض يشكو افتقار القوات الإسرائيلية إلى القوة البشرية الكافية"، موضحةً أنّ "الجيش اضطر إلى استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، بهدف الحفاظ على المستوى الحالي من الانتشار، إلا أنّ كثيرين من هؤلاء أمضوا فترات طويلةً في الخدمة، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023".

في السياق نفسه، حذّر قائد الفيلق الشمالي في "الجيش" الإسرائيلي سابقاً، اللواء في الاحتياط نوعام تيفون، من أنّ حزب الله "مستمر في حرب الاستنزاف".

وفي حديث إلى "القناة الـ13" الإسرائيلية، أقرّ تيفون بأنّ اغتيال قيادة حزب الله "لا يعني أنّ سكان الشمال يستطيعون العودة".

من جهته، أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، بأنّ حزب الله "يمتلك عشرات آلاف الصواريخ، ومنها الثقيلة"، مشيراً، في حديث إلى "القناة الـ12"، إلى أنّ "كثيرين من مقاتلي الحزب، ذوي الخبرة، يقاتلون عند الحدود" اللبنانية - الفلسطينية.

ورأى محلل الشؤون السياسية في القناة، آري شابيط، أنّه "يجب تذكّر أنّ لبنان هو وحل مغرق (بالنسبة إلى إسرائيل). لذلك، هناك حاجة إلى استراتيجية واتفاق سياسي إقليمي". الميادين

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