Saturday, 05 October 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يؤكد إصابة 38 جنديا إسرائيليا في معارك بجنوب لبنان

10/5/2024 2:59:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إصابة 38 من جنوده خلال 24 ساعة الماضية في معارك بجنوب لبنان.


وأقر جيش الاحتلال أمس الجمعة، بمقتل جنديين من لواء جولاني وإصابة 25 آخرين في انفجار مسيّرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.

MENAFN05102024000072011014ID1108749481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث