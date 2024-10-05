جيش الاحتلال يؤكد إصابة 38 جنديا إسرائيليا في معارك بجنوب لبنان

جيش الاحتلال يؤكد إصابة 38 جنديا إسرائيليا في معارك بجنوب لبنان
التاريخ
10/5/2024 2:59:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إصابة 38 من جنوده خلال 24 ساعة الماضية في معارك بجنوب لبنان.
وأقر جيش الاحتلال أمس الجمعة، بمقتل جنديين من لواء جولاني وإصابة 25 آخرين في انفجار مسيّرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.
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