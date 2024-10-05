جيش الاحتلال: إصابة جندي بانقلاب مركبة عسكرية في جنوب لبنان

جيش الاحتلال: إصابة جندي بانقلاب مركبة عسكرية في جنوب لبنان
التاريخ
10/5/2024 2:59:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة في معركة بجنوب لبنان جراء انقلاب مركبة عسكرية.-(وكالات)
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