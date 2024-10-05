نجم يدخل في حالة نفسية صعبة بسبب المنتخب.. والدا نجمين في الحسين إربد يعاتبان الإدارة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



نجم يعيش حالة نفسية سيئة بسبب سلامي

نجم كروي محلي في حال نفسية سيئة، بسبب المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي الذي استثناه من تشكيلة المنتخب، رغم التوقعات التي كانت ترجح تواجده في التشكيلة، خاصة وأنه كان يعتبر نجما في صفوف المنتخب في الفترات الماضية.



اللاعب يرفض الحديث والتصريح بشكل رسمي، حفاظا على فرص استدعائه في وقت لاحق، لكنه يعيش في حالة نفسية صعبة، خاصة وأن اعتقاده يقول إن المنتخب كان يجب أن يكافئه بالتواجد في مباريات مهمة مثل تصفيات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، حتى لو في التشكيلة الاحتياطية، معتبرا أن هناك لاعبين تم استدعاؤهم لا يستحقون ذلك.



يشار إلى أن أكثر من لاعب أيضا، كشف عن ضيق بسبب عدم اختياره للمنتخب، رغم التوقعات التي كانت ترجح تواجده في المنتخب.

والدا نجمين في الحسين إربد يعاتبان الإدارة

عاتب والدا نجمين في فريق الحسين إربد لكرة القدم، إدارة النادي الجالسة في منصة ستاد عمان، خلال مباراة الفريق أمام الكويتي بدوري أبطال آسيا 2، لأسباب مالية وفنية.



العتب الأول جاء من والد لاعب، تساءل أمام الإدارة عن سبب عدم إشراك ابنه في التشكيلة الأساسية، الأمر الذي تسبب في تقليل فرص انضمامه لصفوف المنتخب الوطني.



العتب الثاني جاء من والد لاعب آخر في الفريق، يشير فيه عدم الرد على الاتصالات والرسائل عبر الواتساب، لافتا أيضا إلى أن ابنه لم يتسلم مقدم العقد، والآن هو أيضا لا يشارك في المباراة.



وتحدث والدا اللاعبين إلى الإدارة، ووضعا أمامها هذه الملاحظات، على أمل ايجاد حلول سريعه للموضوع.



ويرى قريبون من الحدث أن ملاحظات والدي اللاعبين بشأن عدم المشاركة في المباريات لم تكن في محلها، حيث أن مشاركة اللاعب في المباريات هي من اختصاص المدرب الذي يتعامل وفق ما يراه مناسبا، فيما اعتبر المطلعون على الحدث أن مسألة المطالبة بمقدم العقد، وضرورة الرد على الاتصالات تعتبر مطلبا محقا في حال صحت روايتهما.



لا طائرة خاصة للمنتخب الكوري الجنوبي

أكدت المعلومات أن المنتخب الكوري الجنوبي، لن يستقل طائرة خاصة في طريقه من سيؤول إلى عمان، لملاقاة المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل على ستاد عمان، في إطار منافسات تصفيات الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. المعلومات تشير إلى أن منتخب كوريا سيستقل طائرة عادية تقله إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي يصلها ظهر اليوم، قبل أن يتحرك لاحقا إلى عمان بطائرة أخرى، بحيث يتوقع أن يصل إلى عمان مساء اليوم.



يشار إلى أن منتخب النشامى، سيحظى بطائرة خاصة إلى كوريا الجنوبية في مباراة الإياب التي تقام في سيؤول ضمن التصفيات، حيث سبق وأن تكفل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وائل الشقيرات، بتكاليف هذه الطائرة دعما منه للمنتخب.



محترف الفيصلي يلتحق بمنتخب النيجر

يلتحق محترف فريق الفيصلي لكرة القدم أمادو بمنتخب بلاده النيجر اليوم الأحد، استعدادا للمشاركة في منافسات تصفيات كأس أفريقيا.



وخاطب اتحاد النيجر لكرة القدم نظيره الأردني، لطلب التحاق اللاعب بمنتخب بلاده، حيث خاطب الاتحاد النادي الفيصلي الذي سمح للاعب بالمغادرة اليوم.



وكان محترف الفيصلي الفلسطيني مصعب البطاط، قد التحاق ايضا بمنتخب بلاده، استعدادا لمنافسات تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.



ويعتبر فريق الفيصلي الوحيد بين أندية المحترفين الذي يملك لاعبين أجانب يلعبون في منتخبات بلادهم، في مؤشر سلبي على اخفاق أغلب الأندية في استقطاب محترفين أجانب مؤثرين بشكل لافت.



إلغاء البطولة الدولية الودية للناشئات في عمان

قرر اتحاد كرة القدم إلغاء البطولة الودية الثلاثية للناشئات والتي كانت مقررة خلال تشرين الأول الحالي في عمان، بمشاركة المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17 إلى جانب نظيريه الفلسطيني والماليزي. وجاء قرار الإلغاء بعد اعتذار منتخبي فلسطين وماليزيا عن عدم خوض البطولة.



في المقابل، يواصل المنتخب الوطني النسوي ت17 تحضيراته الفنية والبدنية اليومية على ملعب البولو، بقيادة جمال اللحام، حيث ينتظر أن يقيم المنتخب عددا من المباريات التدريبية الودية في عمان.



وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبة: ملك طالب، شهد الرمامنة، ريناتا البداينة، جنى يونس، سيلين غزال، إيمان الطميزي، دانا أبو هزيم، حلا عساف، هيا أبو علي، جنى المحتسب، جنى المصري، جيدا كمال، لين أبو حلوة، ليا مرار، ملك سلامه، ناديا عيسى، نادين أبو صالحة، ريتال سلامة، سدين الضامن، سدين عبيدات، ليان الضمور، ريانا عيسى، ميرا جرار، لارا جرادات، غزل عبدالله، ولمار دعاس.









محترف الفيصلي أمادو خلال مباراة سابقة - (من المصدر)

كواليس النجوم

. الفيصلي خاطب اتحاد الكرة لطلب حكام من الخارج لمباراته المقبلة أمام الحسين إربد بالدوري.

. لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، رفضوا تسلم حوالي 50 % من الرواتب، وطالبوا الإدارة بإكمال المبلغ ومن ثم تسليم الراتب.. هذا الرفض باستلام نسبة من الراتب جاء قبل مباراة الأهلي.. اللاعبون ينتظرون وعد الإدارة بحل المشكلة خلال الأسبوع الحالي من خلال تسلم كامل الراتب.

. النادي الفيصلي ربما يفكر بفسخ عقد اللاعب هادي الحوراني، في حال لم تصل بطاقة انتقاله الدولية من نادي الفتح الرباطي المغربي..المشكلة أن اللاعب وقع لثلاثة أشهر ونصف فقط مع الفيصلي، ولم يظهر مع الفريق حتى الآن في المباريات الرسمية، ما يعني أن النادي لم يستفد من خدماته حتى الآن، رغم قرب انتهاء عقده.

. لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، دخلوا في معسكر مغلق في الفندق اعتبارا من يوم الخميس الماضي.. اللاعبون تدربوا صباح أمس، قبل أن يتم الإفراج عنهم للذهاب إلى بيوتهم على أن يعودوا للمعسكر مساء اليوم وحتى يوم مباراة كوريا الجنوبية الخميس المقبل.

. أحاديث رياضية فيصلاوية شيقة شهدها حفل العشاء، الذي اقامه عضو الهيئة العامة في النادي الفيصلي وصفي الريالات على شرف المدير الفني للفئات العمرية في النادي شاهر الجبور، بحضور رئيس النادي المهندس نضال الحديد وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية إضافة لكوكبة من أبناء الفيصلي.

. استياء عند لاعبين في أحد أندية بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد علمهم أن الإدارة قامت بتسليم لاعبين رواتبهم كاملة، ولاعبين آخرين نصف راتب.