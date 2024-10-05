نجم يدخل في حالة نفسية صعبة بسبب المنتخب.. والدا نجمين في الحسين إربد يعاتبان الإدارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
نجم يعيش حالة نفسية سيئة بسبب سلامي
دخل نجم كروي محلي في حال نفسية سيئة، بسبب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي الذي استثناه من تشكيلة المنتخب، رغم التوقعات التي كانت ترجح تواجده في التشكيلة، خاصة وأنه كان يعتبر نجما في صفوف المنتخب في الفترات الماضية.
اللاعب يرفض الحديث والتصريح بشكل رسمي، حفاظا على فرص استدعائه في وقت لاحق، لكنه يعيش في حالة نفسية صعبة، خاصة وأن اعتقاده يقول إن المنتخب كان يجب أن يكافئه بالتواجد في مباريات مهمة مثل تصفيات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، حتى لو في التشكيلة الاحتياطية، معتبرا أن هناك لاعبين تم استدعاؤهم لا يستحقون ذلك.
يشار إلى أن أكثر من لاعب أيضا، كشف عن ضيق بسبب عدم اختياره للمنتخب، رغم التوقعات التي كانت ترجح تواجده في المنتخب.
والدا نجمين في الحسين إربد يعاتبان الإدارة
عاتب والدا نجمين في فريق الحسين إربد لكرة القدم، إدارة النادي الجالسة في منصة ستاد عمان، خلال مباراة الفريق أمام الكويتي بدوري أبطال آسيا 2، لأسباب مالية وفنية.
العتب الأول جاء من والد لاعب، تساءل أمام الإدارة عن سبب عدم إشراك ابنه في التشكيلة الأساسية، الأمر الذي تسبب في تقليل فرص انضمامه لصفوف المنتخب الوطني.
العتب الثاني جاء من والد لاعب آخر في الفريق، يشير فيه عدم الرد على الاتصالات والرسائل عبر الواتساب، لافتا أيضا إلى أن ابنه لم يتسلم مقدم العقد، والآن هو أيضا لا يشارك في المباراة.
وتحدث والدا اللاعبين إلى الإدارة، ووضعا أمامها هذه الملاحظات، على أمل ايجاد حلول سريعه للموضوع.
ويرى قريبون من الحدث أن ملاحظات والدي اللاعبين بشأن عدم المشاركة في المباريات لم تكن في محلها، حيث أن مشاركة اللاعب في المباريات هي من اختصاص المدرب الذي يتعامل وفق ما يراه مناسبا، فيما اعتبر المطلعون على الحدث أن مسألة المطالبة بمقدم العقد، وضرورة الرد على الاتصالات تعتبر مطلبا محقا في حال صحت روايتهما.
لا طائرة خاصة للمنتخب الكوري الجنوبي
أكدت المعلومات أن المنتخب الكوري الجنوبي، لن يستقل طائرة خاصة في طريقه من سيؤول إلى عمان، لملاقاة المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل على ستاد عمان، في إطار منافسات تصفيات الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. المعلومات تشير إلى أن منتخب كوريا سيستقل طائرة عادية تقله إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي يصلها ظهر اليوم، قبل أن يتحرك لاحقا إلى عمان بطائرة أخرى، بحيث يتوقع أن يصل إلى عمان مساء اليوم.
يشار إلى أن منتخب النشامى، سيحظى بطائرة خاصة إلى كوريا الجنوبية في مباراة الإياب التي تقام في سيؤول ضمن التصفيات، حيث سبق وأن تكفل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وائل الشقيرات، بتكاليف هذه الطائرة دعما منه للمنتخب.
محترف الفيصلي يلتحق بمنتخب النيجر
يلتحق محترف فريق الفيصلي لكرة القدم أمادو بمنتخب بلاده النيجر اليوم الأحد، استعدادا للمشاركة في منافسات تصفيات كأس أفريقيا.
وخاطب اتحاد النيجر لكرة القدم نظيره الأردني، لطلب التحاق اللاعب بمنتخب بلاده، حيث خاطب الاتحاد النادي الفيصلي الذي سمح للاعب بالمغادرة اليوم.
وكان محترف الفيصلي الفلسطيني مصعب البطاط، قد التحاق ايضا بمنتخب بلاده، استعدادا لمنافسات تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
ويعتبر فريق الفيصلي الوحيد بين أندية المحترفين الذي يملك لاعبين أجانب يلعبون في منتخبات بلادهم، في مؤشر سلبي على اخفاق أغلب الأندية في استقطاب محترفين أجانب مؤثرين بشكل لافت.
إلغاء البطولة الدولية الودية للناشئات في عمان
قرر اتحاد كرة القدم إلغاء البطولة الودية الثلاثية للناشئات والتي كانت مقررة خلال تشرين الأول الحالي في عمان، بمشاركة المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17 إلى جانب نظيريه الفلسطيني والماليزي. وجاء قرار الإلغاء بعد اعتذار منتخبي فلسطين وماليزيا عن عدم خوض البطولة.
في المقابل، يواصل المنتخب الوطني النسوي ت17 تحضيراته الفنية والبدنية اليومية على ملعب البولو، بقيادة جمال اللحام، حيث ينتظر أن يقيم المنتخب عددا من المباريات التدريبية الودية في عمان.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبة: ملك طالب، شهد الرمامنة، ريناتا البداينة، جنى يونس، سيلين غزال، إيمان الطميزي، دانا أبو هزيم، حلا عساف، هيا أبو علي، جنى المحتسب، جنى المصري، جيدا كمال، لين أبو حلوة، ليا مرار، ملك سلامه، ناديا عيسى، نادين أبو صالحة، ريتال سلامة، سدين الضامن، سدين عبيدات، ليان الضمور، ريانا عيسى، ميرا جرار، لارا جرادات، غزل عبدالله، ولمار دعاس.
محترف الفيصلي أمادو خلال مباراة سابقة - (من المصدر)
كواليس النجوم
. الفيصلي خاطب اتحاد الكرة لطلب حكام من الخارج لمباراته المقبلة أمام الحسين إربد بالدوري.
. لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، رفضوا تسلم حوالي 50 % من الرواتب، وطالبوا الإدارة بإكمال المبلغ ومن ثم تسليم الراتب.. هذا الرفض باستلام نسبة من الراتب جاء قبل مباراة الأهلي.. اللاعبون ينتظرون وعد الإدارة بحل المشكلة خلال الأسبوع الحالي من خلال تسلم كامل الراتب.
. النادي الفيصلي ربما يفكر بفسخ عقد اللاعب هادي الحوراني، في حال لم تصل بطاقة انتقاله الدولية من نادي الفتح الرباطي المغربي..المشكلة أن اللاعب وقع لثلاثة أشهر ونصف فقط مع الفيصلي، ولم يظهر مع الفريق حتى الآن في المباريات الرسمية، ما يعني أن النادي لم يستفد من خدماته حتى الآن، رغم قرب انتهاء عقده.
. لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، دخلوا في معسكر مغلق في الفندق اعتبارا من يوم الخميس الماضي.. اللاعبون تدربوا صباح أمس، قبل أن يتم الإفراج عنهم للذهاب إلى بيوتهم على أن يعودوا للمعسكر مساء اليوم وحتى يوم مباراة كوريا الجنوبية الخميس المقبل.
. أحاديث رياضية فيصلاوية شيقة شهدها حفل العشاء، الذي اقامه عضو الهيئة العامة في النادي الفيصلي وصفي الريالات على شرف المدير الفني للفئات العمرية في النادي شاهر الجبور، بحضور رئيس النادي المهندس نضال الحديد وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية إضافة لكوكبة من أبناء الفيصلي.
. استياء عند لاعبين في أحد أندية بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد علمهم أن الإدارة قامت بتسليم لاعبين رواتبهم كاملة، ولاعبين آخرين نصف راتب.
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