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شباب الحسين يكتسح مليح في انطلاق طائرة الممتاز

10/5/2024 2:58:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكتسح فريق شباب الحسين حامل اللقب، نظيره مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-9، 25-8، و25-12، في المباراة التي جرت أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي استمر فيها لقاء عيرا مع البقعة حتى ساعىة متأخرة من الليلة الماضية، بانطلاق منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة.
وجاءت المباراة من جانب واحد، وصبت الأفضلية لشباب الحسين، في ظل الفوارق الفنية والجاهزية والقيمة النوعية للاعبين المحليين والمحترف الكوبي، وعمد مدرب شباب الحسين وليد العسود إلى طرح الأوراق الشبابية البديلة، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين في تعزيز التفاهم والانسجام، فيما لم يظهر مليح بالجاهزية المناسبة من النواحي البدنية والفنية، ولعل الفارق الكبير في نتيجة الأشواط يوضح ذلك.
ومثل شباب الحسين في اللقاء كل من ياسر عثمان، خالد أبو مشرف، إياد ماضي محمود النقيب، مهند جروان، الكوبي سانتياجو، أيهم النقيب، محمود عبد العزيز، حسن أبو مشرف، صالح الطهراوي، إبراهيم العطلة، وفا أبو طوق، ومحمد أبو دية.
أما مليح فمثله كل من محمد الرواشدة، أحمد الرواشدة، بدر المساعيد، محمود أبو حليمة، خالد الناجي، مهند الصفدي، محمد خالد، حاتم سالم، محمد سالم، يزيد الطعيمات، عبدالله إبراهيم وعبدالله اسماعيل.
وتتواصل المنافسة اليوم، عندما يطلب الوحدات البداية القوية بحجم تحضيره، بمواجهة المحطة عند الساعة السادسة في صالة قصر الرياضة، فيما تغلف العراقة وذكريات الزمن الجميل، لقاء العودة ومضيفه الكرمل في المباراة التي تقام بالتوقيت ذاته، في صالة الحسن بمدينة إربد.

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