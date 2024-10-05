شباب الحسين يكتسح مليح في انطلاق طائرة الممتاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اكتسح فريق شباب الحسين حامل اللقب، نظيره مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-9، 25-8، و25-12، في المباراة التي جرت أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي استمر فيها لقاء عيرا مع البقعة حتى ساعىة متأخرة من الليلة الماضية، بانطلاق منافسات الدوري
الممتاز للكرة الطائرة.
وجاءت المباراة من جانب واحد، وصبت الأفضلية لشباب الحسين، في ظل الفوارق الفنية والجاهزية والقيمة النوعية للاعبين المحليين والمحترف الكوبي، وعمد مدرب شباب الحسين وليد العسود إلى طرح الأوراق الشبابية البديلة، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين في تعزيز التفاهم والانسجام، فيما لم يظهر مليح بالجاهزية المناسبة من النواحي البدنية والفنية، ولعل الفارق الكبير في نتيجة الأشواط يوضح ذلك.
ومثل شباب الحسين في اللقاء كل من ياسر عثمان، خالد أبو مشرف، إياد ماضي محمود النقيب، مهند جروان، الكوبي سانتياجو، أيهم النقيب، محمود عبد العزيز، حسن أبو مشرف، صالح الطهراوي، إبراهيم العطلة، وفا أبو طوق، ومحمد أبو دية.
أما مليح فمثله كل من محمد الرواشدة، أحمد الرواشدة، بدر المساعيد، محمود أبو حليمة، خالد الناجي، مهند الصفدي، محمد خالد، حاتم سالم، محمد سالم، يزيد الطعيمات، عبدالله إبراهيم وعبدالله اسماعيل.
وتتواصل المنافسة اليوم، عندما يطلب الوحدات البداية القوية بحجم تحضيره، بمواجهة المحطة عند الساعة السادسة في صالة قصر الرياضة، فيما تغلف العراقة وذكريات الزمن الجميل، لقاء العودة ومضيفه الكرمل في المباراة التي تقام بالتوقيت ذاته، في صالة الحسن بمدينة إربد.
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