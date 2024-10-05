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غياب سون يمنح توازنا قبل موقعة النشامى وكوريا الجنوبية

10/5/2024 2:58:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- شكل تأكيد غياب نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، المهاجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون عن موقعة المنتخب الوطني ونظيره الكوري الخميس المقبل، بداعي الإصابة، توزانا واضحا في عناصر القوة بين الطرفين، ضمن مواجهتهما الثالثة العالم الحالي.
ومن المتوقع أن يغيب عن المباراة أيضا نجم المنتخب الوطني ونادي مونبليه الفرنسي موسى التعمري، بسبب إصابته بالتواء بالكاحل من الدرجة الثانية، خلال مباراة الكويت بأول جولة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، بانتظار التأكيد الرسمي من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويعد سون قائد "الشمشون الكوري"، أحد أبرز اللاعبين في "البريميرليج" في السنوات الماضية، والذي ينافس أيضا التعمري والإيراني مهدي طارمي، على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة الصفراء، عن العام 2023، علما أنه حصل على الجائزة 9 مرات، ومنها في آخر 7 أعوام.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي، على أن يواجه على الملعب ذاته المنتخب العماني يوم 15 من الشهر الحالي، في مواجهتين يتطلع من خلالهما المنتخب إلى حصد النقاط الكاملة، لقطع شوط مهم نحو بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخ "النشامى".
وأعلن المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي هونج ميونج بو، عن قائمة منتخب بلاده للتجمع الحالي، وتضم كلا من: هونج هيون سيوك، لي كانج إن، هوانج هي تشان، كيم مين جاي، كيم جو سيونج، جو يو مين، جو مين جيو، أوه سي هون، أوه هيون جيو، بارك مين جيو، سيول يونج وو، ميونج جاي لي، هوانج مون كي، كيم سونج جيو، جون هونج كيم، هيون وو تشو، لي هان بيوم، جيونج سيونج هيون، كوون هيوك جيو، بارك يونج وو، باي جون هو، بايك سيونج هو، أوم جي سيونج، لي دونج كيونج، جاي سونج لي، إن بيوم هوانج.
ويعول منتخب كوريا الجنوبية على سون بصورة كبيرة، نظرا للأرقام الفردية التي يحققها اللاعب مع فريقه الإنجليزي ومنتخب بلاده، ليشكل غيابه ضعفا في الإمكانيات الفردية الهجومية للمنافس، مع الإشارة إلى أن بقية الأسماء المتواجدة تلعب مع فرق مميزة على الصعيدين الأوروبي والآسيوي.
وعلى الطرف المقابل، يحاول الجهاز الطبي في المنتخب الوطني، تجهيز اللاعبين موسى التعمري ويزن النعيمات أملا باللحاق في صفوف المنتخب بالمباراة المهمة، إلا أن نسبة مشاركتهما تبدو ضئيلة بسبب عدم وصولهما للجاهزية المطلوبة من الناحيتين الفنية والبدنية.
وتضم قائمة "النشامى" لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
وتوافد عدد من لاعبي المنتخب الوطني المحترفين في الخارج إلى تدريبات الفريق في عمان، بانتظار وصول آخر لاعب غدا، وهو المدافع يزن العرب الذي يلعب في كوريا الجنوبية مع فريق إف سي سيوؤل، حيث سيخوض آخر مباراة اليوم قبل التوقف مع فريقه أمام غوانغجو إف سي.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع وبرصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب العماني الترتيب من دون نقاط.
ويعول "النشامى" على الحضور الجماهيري الكبير المنتظر في مدرجات ستاد عمان الدولي، بعد إعلان الاتحاد الأسبوع الماضي عن نفاد التذاكر والبالغ عددها أكثر من 14 ألفا لمختلف الدرجات، إلى جانب النتائج الإيجابية المسجلة في الفترات الماضية، وتحديدا أمام المنافس ذاته في نهائيات كأس آسيا الأخيرة.
والتقى المنتخب الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي مرتين خلال العام الحالي وفي النهائيات القارية، إذ تعادلا بهدفين لمثلهما في دور المجموعات، فيما عبر "النشامى" منافسه في الدور نصف النهائي بثنائية، ووصل المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، فيما تميل الكفة لـ"الشمشون الكوري" في المواجهات المباشرة على مختلف الأصعدة، بالفوز في 3 مباريات، مقابل التعادل 3 مرات أيضا، وفوز وحيد لـ"النشامى".
ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز 23 عالميا بالتصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، والثالث آسيويا بعد اليابان وإيران، فيما يتواجد المنتخب الوطني في المركز 68 عالميا، والتاسع آسيويا، والثامن على الصعيد العربي.

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