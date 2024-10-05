غياب سون يمنح توازنا قبل موقعة النشامى وكوريا الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- شكل تأكيد غياب نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، المهاجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون عن موقعة المنتخب الوطني ونظيره الكوري الخميس المقبل، بداعي الإصابة، توزانا واضحا في عناصر القوة بين الطرفين، ضمن مواجهتهما الثالثة العالم الحالي.
ومن المتوقع أن يغيب عن المباراة أيضا نجم المنتخب الوطني ونادي مونبليه الفرنسي موسى التعمري، بسبب إصابته بالتواء بالكاحل من الدرجة الثانية، خلال مباراة
الكويت بأول جولة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، بانتظار التأكيد الرسمي من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويعد سون قائد "الشمشون الكوري"، أحد أبرز اللاعبين في "البريميرليج" في السنوات الماضية، والذي ينافس أيضا التعمري والإيراني مهدي طارمي، على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة الصفراء، عن العام 2023، علما أنه حصل على الجائزة 9 مرات، ومنها في آخر 7 أعوام.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي، على أن يواجه على الملعب ذاته المنتخب العماني يوم 15 من الشهر الحالي، في مواجهتين يتطلع من خلالهما المنتخب إلى حصد النقاط الكاملة، لقطع شوط مهم نحو بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخ "النشامى".
وأعلن المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي هونج ميونج بو، عن قائمة منتخب بلاده للتجمع الحالي، وتضم كلا من: هونج هيون سيوك، لي كانج إن، هوانج هي تشان، كيم مين جاي، كيم جو سيونج، جو يو مين، جو مين جيو، أوه سي هون، أوه هيون جيو، بارك مين جيو، سيول يونج وو، ميونج جاي لي، هوانج مون كي، كيم سونج جيو، جون هونج كيم، هيون وو تشو، لي هان بيوم، جيونج سيونج هيون، كوون هيوك جيو، بارك يونج وو، باي جون هو، بايك سيونج هو، أوم جي سيونج، لي دونج كيونج، جاي سونج لي، إن بيوم هوانج.
ويعول منتخب كوريا الجنوبية على سون بصورة كبيرة، نظرا للأرقام الفردية التي يحققها اللاعب مع فريقه الإنجليزي ومنتخب بلاده، ليشكل غيابه ضعفا في الإمكانيات الفردية الهجومية للمنافس، مع الإشارة إلى أن بقية الأسماء المتواجدة تلعب مع فرق مميزة على الصعيدين الأوروبي والآسيوي.
وعلى الطرف المقابل، يحاول الجهاز الطبي في المنتخب الوطني، تجهيز اللاعبين موسى التعمري ويزن النعيمات أملا باللحاق في صفوف المنتخب بالمباراة المهمة، إلا أن نسبة مشاركتهما تبدو ضئيلة بسبب عدم وصولهما للجاهزية المطلوبة من الناحيتين الفنية والبدنية.
وتضم قائمة "النشامى" لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
وتوافد عدد من لاعبي المنتخب الوطني المحترفين في الخارج إلى تدريبات الفريق في عمان، بانتظار وصول آخر لاعب غدا، وهو المدافع يزن العرب الذي يلعب في كوريا الجنوبية مع فريق إف سي سيوؤل، حيث سيخوض آخر مباراة اليوم قبل التوقف مع فريقه أمام غوانغجو إف سي.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع وبرصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب العماني الترتيب من دون نقاط.
ويعول "النشامى" على الحضور الجماهيري الكبير المنتظر في مدرجات ستاد عمان الدولي، بعد إعلان الاتحاد الأسبوع الماضي عن نفاد التذاكر والبالغ عددها أكثر من 14 ألفا لمختلف الدرجات، إلى جانب النتائج الإيجابية المسجلة في الفترات الماضية، وتحديدا أمام المنافس ذاته في نهائيات كأس آسيا الأخيرة.
والتقى المنتخب الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي مرتين خلال العام الحالي وفي النهائيات القارية، إذ تعادلا بهدفين لمثلهما في دور المجموعات، فيما عبر "النشامى" منافسه في الدور نصف النهائي بثنائية، ووصل المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، فيما تميل الكفة لـ"الشمشون الكوري" في المواجهات المباشرة على مختلف الأصعدة، بالفوز في 3 مباريات، مقابل التعادل 3 مرات أيضا، وفوز وحيد لـ"النشامى".
ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز 23 عالميا بالتصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، والثالث آسيويا بعد اليابان وإيران، فيما يتواجد المنتخب الوطني في المركز 68 عالميا، والتاسع آسيويا، والثامن على الصعيد العربي.
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