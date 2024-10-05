شباب الأردن يجتاز العقبة في درع اتحاد الكرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- احتوى فريق شباب الأردن أطماع منافسه مستضيفه شباب العقبة وتغلب عليه بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب الزرقاء أمس، ضمن مباريات
الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من منافسات درع اتحاد كرة القدم.
ورفع شباب الأردن رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد العقبة عند نقطة وحيدة، واستمر لقاء الصريح برصيد نقطتين مع الرمثا برصيد 4 نقاط، في مباريات المجموعة الثانية حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية على الملعب نفسه.
ورسم شباب الأردن لوحة فنية بيد المدير الفني رائد عساف، ونفذها بسلاسة لاعبوه الشبان في ظل حيوية رجال العمليات وفق إشارات عون المحارمة، أيهم هشام، وثائر الديرباني، ومهارة حمزة النعيم، ومشاكسات عمر سريوة وسط تنويع الاختراقات من العمق والأطراف، ما منح الشباب التقدم سريعا، عندما اخترق النعيم من الميسرة ووضع كرة زاحفة، تابعها أحمد هشام في مرمى قيس العباسي هدفا سريعا في الدقيقة الثانية.
وعانى العقبة من بطء التحضير والانتقال من الدفاع للهجوم، وسط محاولات الخبير أنس الجبارات، ورفاقه خالد العسولي، محمد أبو طه وقصي دواهدة، في تفعيل انطلاقات محمد الجوهري والمحترف اتاكورا وسيف الظاهر، وأخطأ أبو غوش في إعادة الكرة وخطفها الجوهري ووصل المرمى، إلا أن المحارمة أبعدها بالوقت المناسب، وكاد النعيم أن يضاعف الغلة الشبابية، عندما واجه حارس المرمى عباسي إلا أن الأخير أنقذ الموقف.
وعندما تنبه العقبة إلى الضغط العالي من وسط ملعبه، كان سيف الطاهر يخطف الكرة من أيهم هشام، ويضرب دفاعات الشباب بكرة بينية، واجه فيها محمد الجوهري حارس مرمى الشباب سلامة علي الذي خرج لمواجهته، ووضع الكرة على يمينه مسجلا التعديل للعقبة في الدقيقة 25، وارتفع الحوار في منطقة العمليات، وسط ثبات النهج الشبابي، وتنقل بالعمليات وتغيير المراكز للعقبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
وتبادل المدربان عساف ورائد الداود طرح الأوراق البديلة والأفكار التكتيكية، إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب، وجاءت محاولة شباب الأردن التي استلم فيها حمزة النعيم الكرة، على مشارف المنطقة وسدد كرة قوية أمسكها الحارس، ورد العقبة بهجمة سريعة حضر معها العسولي عرضية زاحفة، لم يحسن المحترف السنغالي صنيه استثمارها أمام مرمى سلامة علي.
ومنح النعيم الهدف الثاني لشباب الأردن، عندما استلم كرة محمد أبو غوش أمام مرمى عباسي، وتخلص من بني دومي ووضع الكرة بالمرمى في الدقيقة 76.
وعاد أبو غوش وتوج تألقه عندما نفذ كرة ثابتة بحرفنة محرزا هدفا ثالثا جميلا لشباب الأردن في الدقيقة 79، وحاول شباب العقبة اللحاق بالركب، إلا أن شكل وتنظيم شباب الأردن داخل الملعب، فوت عليه الفرصة ليخرج الشباب بفوز الصدارة بنتيجة 3-1.
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