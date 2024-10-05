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شباب الأردن يجتاز العقبة في درع اتحاد الكرة

10/5/2024 2:58:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- احتوى فريق شباب الأردن أطماع منافسه مستضيفه شباب العقبة وتغلب عليه بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب الزرقاء أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من منافسات درع اتحاد كرة القدم.
ورفع شباب الأردن رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد العقبة عند نقطة وحيدة، واستمر لقاء الصريح برصيد نقطتين مع الرمثا برصيد 4 نقاط، في مباريات المجموعة الثانية حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية على الملعب نفسه.
ورسم شباب الأردن لوحة فنية بيد المدير الفني رائد عساف، ونفذها بسلاسة لاعبوه الشبان في ظل حيوية رجال العمليات وفق إشارات عون المحارمة، أيهم هشام، وثائر الديرباني، ومهارة حمزة النعيم، ومشاكسات عمر سريوة وسط تنويع الاختراقات من العمق والأطراف، ما منح الشباب التقدم سريعا، عندما اخترق النعيم من الميسرة ووضع كرة زاحفة، تابعها أحمد هشام في مرمى قيس العباسي هدفا سريعا في الدقيقة الثانية.
وعانى العقبة من بطء التحضير والانتقال من الدفاع للهجوم، وسط محاولات الخبير أنس الجبارات، ورفاقه خالد العسولي، محمد أبو طه وقصي دواهدة، في تفعيل انطلاقات محمد الجوهري والمحترف اتاكورا وسيف الظاهر، وأخطأ أبو غوش في إعادة الكرة وخطفها الجوهري ووصل المرمى، إلا أن المحارمة أبعدها بالوقت المناسب، وكاد النعيم أن يضاعف الغلة الشبابية، عندما واجه حارس المرمى عباسي إلا أن الأخير أنقذ الموقف.
وعندما تنبه العقبة إلى الضغط العالي من وسط ملعبه، كان سيف الطاهر يخطف الكرة من أيهم هشام، ويضرب دفاعات الشباب بكرة بينية، واجه فيها محمد الجوهري حارس مرمى الشباب سلامة علي الذي خرج لمواجهته، ووضع الكرة على يمينه مسجلا التعديل للعقبة في الدقيقة 25، وارتفع الحوار في منطقة العمليات، وسط ثبات النهج الشبابي، وتنقل بالعمليات وتغيير المراكز للعقبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
وتبادل المدربان عساف ورائد الداود طرح الأوراق البديلة والأفكار التكتيكية، إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب، وجاءت محاولة شباب الأردن التي استلم فيها حمزة النعيم الكرة، على مشارف المنطقة وسدد كرة قوية أمسكها الحارس، ورد العقبة بهجمة سريعة حضر معها العسولي عرضية زاحفة، لم يحسن المحترف السنغالي صنيه استثمارها أمام مرمى سلامة علي.
ومنح النعيم الهدف الثاني لشباب الأردن، عندما استلم كرة محمد أبو غوش أمام مرمى عباسي، وتخلص من بني دومي ووضع الكرة بالمرمى في الدقيقة 76.
وعاد أبو غوش وتوج تألقه عندما نفذ كرة ثابتة بحرفنة محرزا هدفا ثالثا جميلا لشباب الأردن في الدقيقة 79، وحاول شباب العقبة اللحاق بالركب، إلا أن شكل وتنظيم شباب الأردن داخل الملعب، فوت عليه الفرصة ليخرج الشباب بفوز الصدارة بنتيجة 3-1.

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