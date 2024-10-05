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منتخب السلة يواجه فلسطين في جدة بالنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا

10/5/2024 2:58:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – اعتمد الاتحاد الدولي لكرة السلة، أماكن وأوقات مباريات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025"، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويحل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، ضيفا على نظيره المنتخب العراقي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد، فيما يلتقي المنتخب الفلسطيني نظيره السعودي في مدينة جدة عند الساعة 7:45 من اليوم ذاته.
ويطير "صقور الأردن"، بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ملعبا بيتيا له في مواجهات النافذة الثانية، على أن تستقبل السعودية نظيرتها العراق بالصالة نفسها عند الساعة 7:45 من مساء اليوم ذاته، مع ختام مباريات النافذة.
وفي النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات القارية، يستقبل المنتخب الوطني في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، المنتخبين السعودي والعراقي يومي 21 و24 شباط (فبراير) من العام المقبل.
وطبقا لنظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاثة نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض".
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 35 عالميا والثامن آسيويا برصيد 375.1 نقطة، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز 89 عالميا و19 آسيويا برصيد 105.1 نقطة، وتأتي فلسطين بالمركز 98 عالميا و20 آسيويا برصيد 91.6 نقطة.
إلى ذلك، ينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة السلة تدريباته خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد اعتماد خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة وسام الصوص ومساعده محمد حمدان والإسباني اغناسيو رودريغيز من قبل اللجنة المؤقتة، حيث يتوقع أن تشهد التدريبات تواجدا لعدد من عناصر منتخب الشباب، إلى جانب لاعبي منتخب الرجال المتواجدين في المملكة حاليا مثل، أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، أشرف الهندي، محمد شاهر، مالك كنعان وأحمد الحموري.

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