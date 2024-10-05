منتخب السلة يواجه فلسطين في جدة بالنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – اعتمد الاتحاد الدولي لكرة السلة، أماكن وأوقات مباريات
النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025"، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويحل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، ضيفا على نظيره المنتخب العراقي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد، فيما يلتقي المنتخب الفلسطيني نظيره السعودي في مدينة جدة عند الساعة 7:45 من اليوم ذاته.
ويطير "صقور الأردن"، بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ملعبا بيتيا له في مواجهات النافذة الثانية، على أن تستقبل السعودية نظيرتها العراق بالصالة نفسها عند الساعة 7:45 من مساء اليوم ذاته، مع ختام مباريات النافذة.
وفي النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات القارية، يستقبل المنتخب الوطني في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، المنتخبين السعودي والعراقي يومي 21 و24 شباط (فبراير) من العام المقبل.
وطبقا لنظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاثة نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض".
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 35 عالميا والثامن آسيويا برصيد 375.1 نقطة، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز 89 عالميا و19 آسيويا برصيد 105.1 نقطة، وتأتي فلسطين بالمركز 98 عالميا و20 آسيويا برصيد 91.6 نقطة.
إلى ذلك، ينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة السلة تدريباته خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد اعتماد خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة وسام الصوص ومساعده محمد حمدان والإسباني اغناسيو رودريغيز من قبل اللجنة المؤقتة، حيث يتوقع أن تشهد التدريبات تواجدا لعدد من عناصر منتخب الشباب، إلى جانب لاعبي منتخب الرجال المتواجدين في المملكة حاليا مثل، أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، أشرف الهندي، محمد شاهر، مالك كنعان وأحمد الحموري.
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