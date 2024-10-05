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بلدية إربد تخصص 40 ألف دينار لصيانة المناهل

10/5/2024 2:56:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خصصت بلدية اربد الكبرى مبلغ 40 ألف دينار أردني لرفع أغطية المناهل والجريلات في الشوارع.
وقالت مديرة مديرية العطاءات في البلدية المهندسة إيناس حداد إنّ العطاء الذي أحالته البلدية بشكل رسمي قبل عدة أيام يشمل إجراء أعمال الصيانة من رفع مناهل الصرف الصحي والجريلات والمناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار وأغطيتها في الشوارع المعبدة وتوحيد منسوبها مع الخلطة الإسفلتية الحالية.


وأكدت حداد أنّ شروط العطاء تضمن أن تتم الأعمال وفق أعلى المواصفات الهندسية المعتمدة بما يضمن سلامة المركبات المارة في الطريق وعدم إلحاق الضرر بها.
وأضافت أنّ هذا العمل يأتي مع اقتراب حلول فصل الشتاء ضمن خطة طوارئ بلدية إربد الكبرى بهدف التخفيف على المواطنين وتسهيل تنقلهم خلال تساقط الأمطار.

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