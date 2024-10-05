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الأمسيات من أروقة الأندية الأدبية إلى المقاهي

10/5/2024 2:52:22 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقلت الأمسيات الأدبية والقصصية من أروقة الأندية الأدبية وصارت تقام حتى في المقاهي، ضمن مبادرة الشريك الأدبي مع وزارة الثقافة حيث لا يكاد يخلو مقهى من أحياء هذه الأمسيات وهذا ما أسهم في خلق حراك أدبي وثقافي وفي أغلب محافظات منطقة جازان.
حراك أدبي وثقافي
أقيمت أمسية مع الروائي القصصي عبدالله المطمي في مقهى مخمل الشريك الأدبي بمحافظة بيش الذي أوضح أن مبادرة الشريك الأدبي تعد خطوة ممتازة ورائدة ونقلة ممتازة أسهمت في خلق حراك أدبي وثقافي ليكون في متناول الجميع وفكرتها بأنها تقام من المقاهي لكسر الحاجز بين المجتمع والأدب وتقريبه بشكل كبير من الناس وجعله متداولا وحاضرًا في حياتهم اليوميّة بشكل مبتكر، عبر إثراء تجربة الزائر للمقهى وجعلها تجربة ثقافية تسهم في جعل الثقافة أسلوبًا للحياة، وتعزز من قيمة الأدب في حياة الفرد.
أولى التجارب
قال أنها كانت تجربته الأولى في إقامة أمسية في مقهى وأما غيرها فله الكثير من الأمسيات التي أحياها في نادي جازان الأدبي، وكذلك بنادي أبها الأدبي وغيرها خارج المنطقة، ولكن هذه أولى التجارب الأمسيات مع الشريك الأدبي بمدينة بيش تناولت مجموعة من القصص من كتابي أرواح فوق الرمال وقرأت من خلالها العديد من القصص القصيرة والقصيرة جدًا، وقد تفاعل معها الحضور من خلال طرح العديد من الأسئلة، وتم التوقيع على بعض النسخ للحضور وتم تكريمي بدرع الشريك، وأشار إلى أن له كتاب مجموعة قصصية جديدة أحلام ناقصة والعديد من المؤلفات والمشاركات الأدبية المتنوعة.
كامل الإمكانيات
وأكد المطمي أن المقاهي يقصدها الكثير من الناس رجال ونساء وبالساعات وكان لابد من استغلالها بما يفيد وينفع وفكرة إدخال الشريك الأدبي فيها ممتازة جدا والآن أغلب محافظات منطقة جازان نفذت فيها هذه إلا الدرب الذي يحتاج إليها وبشدة حتى تعود الحياة للساحة الأدبية والثقافية كما كانت في عهد الراحل الدكتور علي الشعبي والحقيقة عندنا كامل الإمكانيات حتى تفعل فكرة الشريك الأدبي فالمقاهي موجودة والأدباء والشعراء والمثقفين موجودين وبإذن الله تعالى راح يكون لها تواجد خلال الأيام القادمة على أرض الواقع.

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