لقاء علمي يبحث الوقاية من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

(MENAFN
- Al Watan)
أقيمت فعاليات اللقاء العلمي عن الوقاية من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي تحت عنوان ((Vaccine Talks: الوقاية من RSV))، بمشاركة نخبة وصفوة من الأطباء المتخصصين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي والتعريف بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي والوقاية منه، وكان اللقاء يوم أمس بالرياض.
ويركز اللقاء الموجه لمقدمي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع ((الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وشركة GSK)) على جوانب متعددة تتعلق بالفيروس، ويتحدث في اللقاء كل من:
- الدكتور أشرف أمير، استشاري طب الأسرة ونائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع.
- استشارية في أمراض زراعة الأعضاء المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتورة ريم الأمير.
- الدكتور أوتافيو أوغستو ليت سينترا، دكتوراة في الطب والعلوم، المدير الإقليمي للشؤون الطبية في GSK.
- الدكتور محمد زيتوني، استشاري ومدير برنامج طب الرئة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
وكلمحة طبية فإن الفيروس التنفسي المخلوي يعد شائعًا ويصيب الجهاز التنفسي، ويسبب عادة أعراض تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد، حيث يتعافى معظم الأشخاص منه خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن هذا الفيروس يمكن أن يكون خطيرًا لدى البعض، حيث يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي في الحالات الشديدة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأمراض المزمنة (مثل: الربو وقصور القلب الاحتقاني)، ويمكن كذلك أن يؤثر على صحة القلب، ويمكن الوقاية من الإصابة بالفيروس كأي مرض من الأمراض التنفسية الأخرى، وذلك عن طريق تغطية الأنف والفم عند العطاس، غسل اليدين بشكل منتظم واستخدام معقم اليدين، تجنب مخالطة المصابين بالفيروس، الابتعاد عن التجمعات عند اشتباه الإصابة بالمرض، وأخذ لقاح الفيروس التنفسي المخلوي للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفاته (مثل كبار السن).
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