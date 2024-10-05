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لقاء علمي يبحث الوقاية من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

10/5/2024 2:52:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أقيمت فعاليات اللقاء العلمي عن الوقاية من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي تحت عنوان ((Vaccine Talks: الوقاية من RSV))، بمشاركة نخبة وصفوة من الأطباء المتخصصين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي والتعريف بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي والوقاية منه، وكان اللقاء يوم أمس بالرياض.
ويركز اللقاء الموجه لمقدمي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع ((الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وشركة GSK)) على جوانب متعددة تتعلق بالفيروس، ويتحدث في اللقاء كل من:
- الدكتور أشرف أمير، استشاري طب الأسرة ونائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع.
- استشارية في أمراض زراعة الأعضاء المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتورة ريم الأمير.
- الدكتور أوتافيو أوغستو ليت سينترا، دكتوراة في الطب والعلوم، المدير الإقليمي للشؤون الطبية في GSK.
- الدكتور محمد زيتوني، استشاري ومدير برنامج طب الرئة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
وكلمحة طبية فإن الفيروس التنفسي المخلوي يعد شائعًا ويصيب الجهاز التنفسي، ويسبب عادة أعراض تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد، حيث يتعافى معظم الأشخاص منه خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن هذا الفيروس يمكن أن يكون خطيرًا لدى البعض، حيث يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي في الحالات الشديدة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأمراض المزمنة (مثل: الربو وقصور القلب الاحتقاني)، ويمكن كذلك أن يؤثر على صحة القلب، ويمكن الوقاية من الإصابة بالفيروس كأي مرض من الأمراض التنفسية الأخرى، وذلك عن طريق تغطية الأنف والفم عند العطاس، غسل اليدين بشكل منتظم واستخدام معقم اليدين، تجنب مخالطة المصابين بالفيروس، الابتعاد عن التجمعات عند اشتباه الإصابة بالمرض، وأخذ لقاح الفيروس التنفسي المخلوي للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفاته (مثل كبار السن).

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