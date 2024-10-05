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العرفي: الذكاء الاصطناعي بدأ في الخمسينيات الميلادية وأسهم في تطوير الحياة

10/5/2024 2:52:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الدكتور المهند العرفي وكيل عمادة شؤون الطلاب رئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز برابع أن الذكاء الاصطناعي هو ثورة تكنولوجية تغير عالمنا وهو يحاكي الذكاء البشري ويحل المشكلات المعقدة في كافة مجالات الحياة.
وقال الدكتور العرفي خلال ورشة العمل التي أقامها فرع هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع غرفة جدة بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الإعلام الرقمي) إن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة للذكاء البشري باستخدام الآلات وهو يتعلم ويتكيف ويحل المشكلات وهو قدرة الآلات والأنظمة الرقمية على تقليد وتحاكي القدرات العقلية والإدراكية للبشر، مثل التعلم والاستدلال والحل للمشكلات مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ في الخمسينيات كحلم علمي ثم تطور عبر العقود ليصبح واقعاً ملموساً اليوم في كافة مناحي الحياة اليومية ويتقدم الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة يفتح أفاقاً جديدة في مجالات متعددة لافتًا إلى أن أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الإنسان ويساهم في تطوير الرعاية الصحية والتعليم ويساعد في حل مشكلات عالمية معقدة ويسهم في تغيير طريقة عمل الشركات ويحسن الكفاءة ويوفر الوقت ويخلق فرص عمل جديدة ويحسن الإنتاجية ويساعد في اتخاذ قرارات أفضل

وقال يساهم الإعلام الرقمي في إنشاء اقتصاديات جديدة قائمة على البيانات والتكنولوجيا، مما يخلق فرص عمل مبتكرة وفرص عمل جديدة في مجالات مختلفة مثل التصميم الرقمي والتسويق عبر الإنترنت، ما يعزز التوظيف والنمو الاقتصادي مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه الإعلام الرقمي في ظل الثورات الصناعية هي الأخبار المزيفة إذ أنها تؤثر على المصداقية وتضليل المستخدمين وأن الاعتماد المفرط على الأجهزة الرقمية والشبكات الإلكترونية قد يؤدي إلى مشاكل في حالة انقطاع الخدمة أو الأعطال وتشكل الهجمات الإلكترونية والقرصنة تهديداً كبيرا للبيانات والأنظمة الرقمية، مما يتطلب تعزيز الأمن السيبراني والحفاظ على خصوصية المستخدمين واستخدام بياناتهم الشخصية بشكل مسؤول هو تحد رئيسي كما أن الذكاء الصناعي في تحديد المخاطر السيبرانية والتهديدات المحتملة للمؤسسات الإعلامية بشكل متقدم.
وأشار الدكتور العرفي إلى أن الفرص المتاحة للإعلام الرقمي في ظل الثورات الصناعية تتمثل في الابتكار حيث يمكن استخدام التكنولوجيا لإنشاء محتوى أكثر إبداعاً وتفاعلية لجذب الجمهور وخلق تجارب فريدة وثاني الفرص هي التجربة الرقمية حيث أن الواقع الافتراضي والمعزز يمكن استخدامهما لإنشاء تجارب رقمية عامرة ومشوقة للمستخدمين وثالث الفرص التعليم والوصول للمعلومات حيث أن التكنولوجيا الرقمية تسهل الوصول إلى المعرفة وتوفر منصات تعليمية متطورة الجميع موضحا بأن التسلل إلى الأنظمة والبرمجيات الضارة تشكل تهديدات كبيرة للإعلام الرقمي، حيث يمكن للقراصنة السيبرانيين الوصول إلى المعلومات الحساسة وتعطيل العمليات.
وتحدث عن تطبيقات الذكاء الصناعي والتحديات الأمنية وأنواع الهجمات السيبرانية الشائعة في الإعلام الرقمي، ودور الذكاء الصناعي في تعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر السيبرانية في المؤسسات الإعلامية وأفضل الممارسات للأمن السيبراني في الإعلام الرقمي وكشف التزييف والتضليل الإعلامي باستخدام الذكاء الصناعي، ودور البيانات الضخمة في تعزيز الأمن السيبراني.
وتطرق إلى آلية التحقق من المصادر والمحتوى في الإعلام الرقمي والأخلاقيات والخصوصية في استخدام الذكاء الصناعي وحماية المعلومات الحساسة في المؤسسات الإعلامية، والذكاء الصناعي في مكافحة الجرائم السيبرانية وتطوير القدرات الأمنية للإعلاميين والصحفيين والتكامل بين الذكاء الصناعي والخبرة البشرية، والتطورات المستقبلية في الذكاء الصناعي والأمن السيبراني، وتحديات الأمن السيبراني في وسائل الإعلام الرقمية والاستعداد للمستقبل و السيناريوهات والتحديات واختتم الورشة بالتوصيات والاستنتاجات الرئيسية.
من جهته، أشاد مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بمضامين الورشة وما اشتملت عليه من معلومات ومحاور هامة تساعد الإعلاميين في مسيرتهم المهنية وتعزز من قدراتهم المعرفية مشيرا الى أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطط والورش النوعية التي يقيمها الفرع لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة.

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