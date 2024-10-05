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إطلاق تقويم فعاليات شتاء السعودية

10/5/2024 2:52:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق تقويم فعاليات شتاء السعودية ليشمل الفعاليات والمواسم المزمع إقامتها في 7 وجهات، هي: "الرياض وجدة والعلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بداية من شهر أكتوبر 2024 وحتى نهاية الربع الأول من 2025.
ويأتي إطلاق تقويم فعاليات شتاء السعودية ضمن برنامج شتاء السعودية والذي يتضمن أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز، كما يتضمن التقويم عدداً من المواسم والفعاليات المميزة مثل: موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، بالإضافة إلى رالي داكار ومدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، بالإضافة إلى تفعيل مسارات الهايكنج والمخيمات والكرفانات في المناطق الشتوية.
وبإمكان السياح والزوار الراغبين في مزيد من المعلومات عن برنامج شتاء السعودية هذا العام؛ زيارة منصة "روح السعودية" والاطلاع على العديد من العروض والباقات والخصومات الخاصة، وتتضمن المرحلة الأولى أكثر من 50 عرضاً بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.
وكان معالي وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قد أعلن مؤخراً عن إطلاق برنامج شتاء السعودية خلال ورشة عمل جمعت منظومة السياحة السعودية بالعديد من الشركاء؛ ناقشوا من خلالها أهم المنجزات والمستهدفات والتحديات.
وبهذه المناسبة صرح وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قائلاً: "بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لقطاع السياحة، ومع تكامل جهود منظومة السياحة وشركائها من القطاع الخاص، نطلق تقويم فعاليات الشتاء لهذا العام ضمن برنامج شتاء السعودية، وهو ما يرفع سقف طموحاتنا وتطلعاتنا لتحقيق منجزات قياسية جديدة تعكس العمل الدؤوب لمنظومة السياحة والحملات المستمرة لاستهداف الأسواق المحلية والدولية ومن المتوقع أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في جذب عدد أكبر من السياح، مع العمل على الارتقاء بكل ما نقدمه لهم ليستمتعوا بجمال الطبيعة الخلابة والتنوع المناخي الفريد الذي يميز أجواء المملكة في هذا الوقت".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: "تمضي السياحة السعودية قدماً في مسيرة النمو والتطور والأرقام القياسية والمنجزات، عبر التعاون والتكامل مع القطاعين العام والخاص”.
وأضاف الرئيس التنفيذي: "يسرنا الترحيب مجدداً بالسياح من جميع أنحاء العالم؛ للاستمتاع بما يقدمه برنامج شتاء السعودية هذا العام حيث لن تكون مدة شتاء هذا العام مئة أو مئتي ليلة، بل ستكون ألف ليلة وليلة، تحظى بكثرة الفعاليات والبرامج المتنوعة والأنشطة النوعية والعالمية التي تزيد عن 3 أضعاف مقارنة بشتاء العام الماضي، إضافة لحزمة من العروض والباقات والخصومات غير المسبوقة، التي تلبي تطلعات مختلف شرائح السياح، من جميع الفئات".

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