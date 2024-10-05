الأباتشي تحلق بذهب الألعاب

الأباتشي تحلق بذهب الألعاب
التاريخ
10/5/2024 2:52:22 PM
(MENAFN
- Al Watan)
توج الهلال بالميدالية الذهبية للعبة الكرة الطائرة للرجال، بدورة الألعاب السعودية الثالثة، بتغلبه على منافسه التقليدي النصر 3/صفر، في المباراة النهائية لمنافسات اللعبة بالدورة، وحل النصر ثانيًا ونال الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لمصلحة الاتحاد، الذي كسب الخليج 1/3، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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