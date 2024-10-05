ماجد يحبس أنفاس الرياضيين بعد 20 عاما

(MENAFN
- Al Watan)
حبست إصابة لاعب
الشباب ماجد عبدالله، أنفاس الرياضيين، في مواجهة الشباب أمام مضيفه ضمك في الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ شهدت الدقيقة 66 تعرض اللاعب لحالة إغماء وبلع لسانه، نظير إصابته بالرأس إثر تدخل مع أحد لاعبي ضمك، قبل إنقاذه ونقله للمستشفى، واستقرار حالته الصحية، في وقت تعد حادثة اللاعب السابعة في الملاعب السعودية، والتي تعود مجددا بعد غياب 20 عاما.
ظاهرة
تعد ظاهرة بلع اللسان، أحد أخطر الإصابات التي تشهدها الملاعب الرياضية على مستوى العالم، وتؤدي أحيانا إلى الوفاة، وأعادت حادثة لاعب الشباب حوادث سابقة شهدتها الملاعب السعودية، حيث سجلت الحادثة السابعة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، وتصدر لاعبو النصر حوادث بلع اللسان أثناء المباريات 4 مرات، إلى جانب حادثة وحيدة للاعبي الاتحاد، والهلال والشباب.
حوادث
شهدت حادثة لاعب النصر عدنان عبدالشكور، في مباراة فريقه أمام الاتحاد في موسم 96، أولى حوادث بلع اللسان في الملاعب السعودية، بعد تعرضه لضربة قوية من مهاجم الاتحاد المغربي أحمد بهجا، ليتصدى حينها مدافع الاتحاد أحمد جميل للموقف، وإنقاذ اللاعب بسحب لسانه، واستكمال علاجه من قبل الجهاز الطبي، وإصابة نجم النصر ماجد عبدالله في مباراة الديربي أمام الهلال في موسم 97 في ثمن نهائي كأس ولي العهد، بعد اصطدامه بالمدافع عبدالله الشريدة، وإصابة الأخير أيضا في الديربي بعد اصطدامه مع مهاجم النصر كيندي في نفس الموسم بالمربع الذهبي، وإصابة مدافع الاتحاد أحمد خريش في ديربي جدة أمام الأهلي في موسم 2004، وإصابة حارس النصر عبدالله العنزي في موسم 2010، بعد اصطدامه مع مهاجم الرائد جواد أقدار، وإصابة حارس النصر محمد الخوجلي بعد اشتراكه مع مهاجم الهلال سامي الجابر في موسم 2003 ــ 2004.
- 7 حوادث بلع لسان في الملاعب السعودية
- لاعب الشباب يحبس أنفاس الرياضيين
- حادثة لاعب الشباب تعود بعد 20 عاما
- لاعبو النصر الأكثر عرضة لحوادث بلع اللسان.
MENAFN05102024000089011017ID1108749457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.