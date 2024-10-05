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ماجد يحبس أنفاس الرياضيين بعد 20 عاما

10/5/2024 2:52:22 PM
(MENAFN- Al Watan) حبست إصابة لاعب الشباب ماجد عبدالله، أنفاس الرياضيين، في مواجهة الشباب أمام مضيفه ضمك في الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ شهدت الدقيقة 66 تعرض اللاعب لحالة إغماء وبلع لسانه، نظير إصابته بالرأس إثر تدخل مع أحد لاعبي ضمك، قبل إنقاذه ونقله للمستشفى، واستقرار حالته الصحية، في وقت تعد حادثة اللاعب السابعة في الملاعب السعودية، والتي تعود مجددا بعد غياب 20 عاما.
ظاهرة
تعد ظاهرة بلع اللسان، أحد أخطر الإصابات التي تشهدها الملاعب الرياضية على مستوى العالم، وتؤدي أحيانا إلى الوفاة، وأعادت حادثة لاعب الشباب حوادث سابقة شهدتها الملاعب السعودية، حيث سجلت الحادثة السابعة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، وتصدر لاعبو النصر حوادث بلع اللسان أثناء المباريات 4 مرات، إلى جانب حادثة وحيدة للاعبي الاتحاد، والهلال والشباب.
حوادث
شهدت حادثة لاعب النصر عدنان عبدالشكور، في مباراة فريقه أمام الاتحاد في موسم 96، أولى حوادث بلع اللسان في الملاعب السعودية، بعد تعرضه لضربة قوية من مهاجم الاتحاد المغربي أحمد بهجا، ليتصدى حينها مدافع الاتحاد أحمد جميل للموقف، وإنقاذ اللاعب بسحب لسانه، واستكمال علاجه من قبل الجهاز الطبي، وإصابة نجم النصر ماجد عبدالله في مباراة الديربي أمام الهلال في موسم 97 في ثمن نهائي كأس ولي العهد، بعد اصطدامه بالمدافع عبدالله الشريدة، وإصابة الأخير أيضا في الديربي بعد اصطدامه مع مهاجم النصر كيندي في نفس الموسم بالمربع الذهبي، وإصابة مدافع الاتحاد أحمد خريش في ديربي جدة أمام الأهلي في موسم 2004، وإصابة حارس النصر عبدالله العنزي في موسم 2010، بعد اصطدامه مع مهاجم الرائد جواد أقدار، وإصابة حارس النصر محمد الخوجلي بعد اشتراكه مع مهاجم الهلال سامي الجابر في موسم 2003 ــ 2004.
- 7 حوادث بلع لسان في الملاعب السعودية
- لاعب الشباب يحبس أنفاس الرياضيين
- حادثة لاعب الشباب تعود بعد 20 عاما
- لاعبو النصر الأكثر عرضة لحوادث بلع اللسان.

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