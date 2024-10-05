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موهبة البنز تتفجر أهدافا

10/5/2024 2:52:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن مهاجم وقائد الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، على موعد مع تحقيق أرقام تاريخية له ولفريقه خلال الموسم الحالي، ومسح الصورة الهزيلة التي ظهر بها الموسم الماضي، إذ أظهر في الجولات الست الماضية جزءا من قدراته ومهاراته التهديفية، والتي قادت العميد إلى تحقيق النقطة الـ15 في الدوري، في وقت سجل اللاعب هدفه السابع في الموسم الحالي على التوالي، اعتلى معها صدارة ترتيب الهدافين.
موسم مثالي
منذ بدء الموسم الحالي، وبنزيما الاتحاد يعمل على تغيير هويته الفنية السلبية التي حاصرته في الموسم الماضي، والتي لاقت معها استهجان جماهير فريقه وغضبهم على اللاعب، ويشهد الموسم الحالي موسمًا مثاليًا للاعب، حيث سجل 7 أهداف خلال 6 جولات، والتي تفوق ماسجله خلال الجولات الست المماثلة في الموسم الماضي، والتي بلغت 3 أهداف فقط، وشهدت مشاركة بنزيما مع فريقه في الموسم الحالي، تسجيل 7 أهداف من أصل 17 هدفًا لفريقه بـ41%، وصناعة هدف وحيد، وتسجيل أول هاتريك بدوري روشن في مرمى الوحدة، ويعد الأكثر تسجيلا بمباريات مختلفة، والأكثر تسديدًا على المرمى بـ11 تسديدة، وأكثر المهاجمين في الدوري صناعة فرص بـ9 فرص، ليثبت معها مجددًا أنه عملة تهديفية نادرة لفريقه، وبركان يتفجر أهدافًا.
عوامل
أسهمت 6 عوامل ممثلة في تفاعل بنزيما مع اللاعبين، وتحركاته الإيجابية، وقتاليته داخل الملعب، واكتمال المثلث الهجومي للفريق، والرغبة الكبيرة للاعب في إعادة توهجه داخل المستطيل الأخضر، والإصرار الكبير على خدمة الفريق، في انفجار موهبة قائد الفريق التهديفية هذا الموسم على غرار الموسم الماضي، ولاقت مستويات وأهداف اللاعب استحسانًا كبيرًا من جمهور فريقه، الذي يطالب باستمرار تسجيله للأهداف، وتصاعد مستوياته لخدمة الاتحاد، وقيادته لتحقيق الألقاب، مؤكدين وقوفه معه وإنصافه.
- 7 أهداف للاعب في 6 مباريات
- %41 أهداف البنز مع الاتحاد
- 6 عوامل أسهمت في أهداف القائد
- مطالب باستمرار توهج بنزيما

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