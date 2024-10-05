موهبة البنز تتفجر أهدافا

(MENAFN
- Al Watan)
يبدو أن مهاجم وقائد الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، على موعد مع تحقيق أرقام تاريخية له ولفريقه خلال الموسم الحالي، ومسح الصورة الهزيلة التي ظهر بها الموسم الماضي، إذ أظهر في الجولات الست الماضية جزءا من قدراته ومهاراته التهديفية، والتي قادت العميد إلى تحقيق النقطة الـ15 في الدوري، في وقت سجل اللاعب هدفه السابع في الموسم الحالي على التوالي، اعتلى معها صدارة ترتيب الهدافين.
موسم مثالي
منذ بدء الموسم الحالي، وبنزيما الاتحاد يعمل على تغيير هويته الفنية السلبية التي حاصرته في الموسم الماضي، والتي لاقت معها استهجان جماهير فريقه وغضبهم على اللاعب، ويشهد الموسم الحالي موسمًا مثاليًا للاعب، حيث سجل 7 أهداف خلال 6 جولات، والتي تفوق ماسجله خلال الجولات الست المماثلة في الموسم الماضي، والتي بلغت 3 أهداف فقط، وشهدت مشاركة بنزيما مع فريقه في الموسم الحالي، تسجيل 7 أهداف من أصل 17 هدفًا لفريقه بـ41%، وصناعة هدف وحيد، وتسجيل أول هاتريك بدوري روشن في مرمى الوحدة، ويعد الأكثر تسجيلا بمباريات مختلفة، والأكثر تسديدًا على المرمى بـ11 تسديدة، وأكثر المهاجمين في الدوري صناعة فرص بـ9 فرص، ليثبت معها مجددًا أنه عملة تهديفية نادرة لفريقه، وبركان يتفجر أهدافًا.
عوامل
أسهمت 6 عوامل ممثلة في تفاعل بنزيما مع اللاعبين، وتحركاته الإيجابية، وقتاليته داخل الملعب، واكتمال المثلث الهجومي للفريق، والرغبة الكبيرة للاعب في إعادة توهجه داخل المستطيل الأخضر، والإصرار الكبير على خدمة الفريق، في انفجار موهبة قائد الفريق التهديفية هذا الموسم على غرار الموسم الماضي، ولاقت مستويات وأهداف اللاعب استحسانًا كبيرًا من جمهور فريقه، الذي يطالب باستمرار تسجيله للأهداف، وتصاعد مستوياته لخدمة الاتحاد، وقيادته لتحقيق الألقاب، مؤكدين وقوفه معه وإنصافه.
- 7 أهداف للاعب في 6 مباريات
- %41 أهداف البنز مع الاتحاد
- 6 عوامل أسهمت في أهداف القائد
- مطالب باستمرار توهج بنزيما
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