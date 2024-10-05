ثلاثية تدفع بالعالمي للثالث
التاريخ
10/5/2024 2:52:21 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قفز النصر إلى المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تغلبه على ضيفه العروبة 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة السادسة للدوري.
سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((17 ضربة جزاء))، وساديو ماني ((29، 71))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 14 نقطة ثالثا، وبقي حلوة الجوف على 7 نقاط في المركز الـ11.
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