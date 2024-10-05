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ثلاثية تدفع بالعالمي للثالث

10/5/2024 2:52:21 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز النصر إلى المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تغلبه على ضيفه العروبة 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة السادسة للدوري.
سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((17 ضربة جزاء))، وساديو ماني ((29، 71))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 14 نقطة ثالثا، وبقي حلوة الجوف على 7 نقاط في المركز الـ11.

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