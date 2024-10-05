السكري يؤزم موقف النموذجي

السكري يؤزم موقف النموذجي
التاريخ
10/5/2024 2:52:21 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استعاد التعاون نغمة الانتصارات، وأزم موقف ضيفه الفتح، بتغلبه عليه 2 /صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي التعاون، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للسكري موسى بارو ((45+3))، وجواو بيدرو ((81))، ليرفع الذئاب رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز الخامس، وظل النموذجي على 3 نقاط في المركز الأخير.
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