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أول ترخيص لمشروع زراعي تجاري بالسعودية

10/5/2024 2:52:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أول ترخيص تشغيلي لمشروع زراعي تجاري الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتقنية ((الأيروبونيك))؛ بطاقة إنتاجية تجارية ستسهم في تغطية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية المستهدفة بشكل مستدام.
سلم الرخصة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، بحضور ممثلي تحالف شركات محلية وعالمية يشمل؛ مجموعة أسواق التميمي (السعودية)، ومجموعة ميتسوي (اليابان)، ومجموعة زيرو (إيطاليا)، وسيقدم التحالف عبر شركة الكثبان الخضراء Green Dunes، حلولًا زراعية حديثة معتمدة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية، والإسهام في بناء مستقبل زراعي مستدام، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للزراعة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة، أن الشركة أنهت المرحلة الأولى بإنشاء مزرعة لإنتاج عدد من أصناف الخضروات، معتمدة على "تقنية الأيروبونيك"، التي تتميز بتوفير (95%) من استهلاك المياه مقارنة بطرق الزراعة التقليدية، وتعمل على إنتاجية مستدامة على مدار العام، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة في كافة مراحل الإنتاج بنظام مراقبة ومؤشرات أداء.

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