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السكان يسمون 29 حديقة بالرياض

10/5/2024 2:52:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة منطقة الرياض عبر موقعها الإلكتروني التصويت لتسمية 29 حديقة في مدينة الرياض؛ تعزيزًا لدورها المجتمعي في إشراك السكان في اتخاذ القرار، تلبية لحاجات السكان، وإيمانًا بأهمية دور المجتمع في التخطيط والتنمية الحضرية إحدى مستهدفات إستراتيجية الأمانة نحو نمو أعمالها، وتطورها والعمل على بناء بيئة حضرية مميزة
وتأتي مبادرة إشراك المجتمع في اختيار أسماء الحدائق بمدينة الرياض وفق بناء لغوي مرتبط بالسياسة اللغوية التي تتبنها الأمانة في التسميات.

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