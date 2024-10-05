السكان يسمون 29 حديقة بالرياض

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت أمانة منطقة الرياض عبر موقعها الإلكتروني التصويت لتسمية 29 حديقة في مدينة الرياض؛ تعزيزًا لدورها المجتمعي في إشراك السكان في اتخاذ القرار، تلبية لحاجات السكان، وإيمانًا بأهمية دور المجتمع في التخطيط والتنمية الحضرية إحدى مستهدفات إستراتيجية الأمانة نحو نمو أعمالها، وتطورها والعمل على بناء بيئة حضرية مميزة
وتأتي مبادرة إشراك المجتمع في اختيار أسماء الحدائق بمدينة الرياض وفق بناء لغوي مرتبط بالسياسة اللغوية التي تتبنها الأمانة في التسميات.
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